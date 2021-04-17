В "Роскосмосе" показали фото вернувшихся на Землю с МКС космонавтов

Состояние экипажа корабля "Союз МС-17", вернувшегося на Землю с МКС, оценивается положительно. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

"В 07:55:12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю! — поприветствовал космонавтов Рогозин.

Как отметили в госкорпорации, эвакуация космонавтов прошла в штатном режиме. Также в "Роскосмосе" показали фото прибывших на Землю.









Напомним, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс вернулись с Международной космической станции на Землю на космическом корабле "Союз МС-17". Они приземлились в 147 километрах к юго-востоку от казахстанского Жезказгана.

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