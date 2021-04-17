В "Роскосмосе" показали фото вернувшихся на Землю с МКС космонавтов
Эвакуация Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс прошла в штатном режиме.
Фото © twitter.com / roscosmos
Состояние экипажа корабля "Союз МС-17", вернувшегося на Землю с МКС, оценивается положительно. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".
"В 07:55:12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю! — поприветствовал космонавтов Рогозин.
Как отметили в госкорпорации, эвакуация космонавтов прошла в штатном режиме. Также в "Роскосмосе" показали фото прибывших на Землю.
Напомним, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс вернулись с Международной космической станции на Землю на космическом корабле "Союз МС-17". Они приземлились в 147 километрах к юго-востоку от казахстанского Жезказгана.
Выбор редакции
Два космонавта и астронавт вернулись с МКС на Землю
Трое членов экипажа МКС отправились к Земле на "Союзе"
За сутки в России выявили 9,3 тысячи новых случаев коронавируса
На Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков
"Держаться от деревьев подальше": Врач объяснил, как спастись от сезонной аллергии
Комментариев: 0