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В "Роскосмосе" показали фото вернувшихся на Землю с МКС космонавтов

Эвакуация Сергея Рыжикова, Сергея Кудь-Сверчкова, а также астронавта NASA Кэтлин Рубинс прошла в штатном режиме.

17 апреля 2021, 08:03

Фото © twitter.com / roscosmos

Состояние экипажа корабля "Союз МС-17", вернувшегося на Землю с МКС, оценивается положительно. Об этом сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин в "Твиттере".

"В 07:55:12 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-17". На борту порядок. По докладу спасательных служб, СА вертикально. Самочувствие экипажа хорошее. Добро пожаловать на Землю! — поприветствовал космонавтов Рогозин.

Как отметили в госкорпорации, эвакуация космонавтов прошла в штатном режиме. Также в "Роскосмосе" показали фото прибывших на Землю.

  • Фото © twitter.com / roscosmos
    Фото © twitter.com / roscosmos
  • Фото © twitter.com / roscosmos
    Фото © twitter.com / roscosmos
  • Фото © twitter.com / roscosmos
    Фото © twitter.com / roscosmos
  • Фото © twitter.com / roscosmos
    Фото © twitter.com / roscosmos

Фото © twitter.com / roscosmos

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Россияне передали командование МКС американцам

Россияне передали командование МКС американцам

Напомним, что российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс вернулись с Международной космической станции на Землю на космическом корабле "Союз МС-17". Они приземлились в 147 километрах к юго-востоку от казахстанского Жезказгана.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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