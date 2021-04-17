"Мозговая деятельность переключается": Диетолог объяснила, почему важно концентрироваться на приёме пищи

Просмотр телевизора, а также использование смартфона или компьютера во время еды может негативно влиять на процесс пищеварения человека. Об этом рассказала врач-гастроэнтеролог Нурия Дианова. По её словам, человек должен видеть тарелку, чтобы мозг фиксировал сам факт трапезы.

"Ко мне обращались шофёры за консультацией, и они с трудом могли вспомнить, что съели в течение дня. Пока они были за рулём, то механически ели, а мозг это не отслеживал... Кроме того, мозговая деятельность переключается на то, что мы смотрим, и поэтому мы механически поглощаем пищу", — рассказала она в беседе с RT.

От того, как мозг фиксирует приём пищи, зависит и качество пищеварения, сытости и насыщения, отмечает врач. К тому же отвлечение от еды может способствовать увеличению веса. По словам Диановой, если человек забывает, что он ел, то вскоре у него может появиться повторное чувство голода. Кроме того, значительную роль в этом вопросе играет и посуда. Диетолог отмечает, фарфор и керамика воспринимаются мозгом серьёзнее, чем пластик, поэтому насыщение из пластиковой посуды происходит значительно хуже.

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