Число умерших от ковида в мире превысило отметку в три миллиона

Всего в мире коронавирусом заразилось 193 963 964 человека. Выздоровело 79 739 000 инфицированных. Наибольшее число жертв — 566 тысяч — зафиксировано в США, где общее число заразившихся превысило 31 миллион человек. Вторую позицию по числу умерших занимает Бразилия — 368 749 умерших. Там заболело свыше 13 миллионов жителей. На третьей строчке Мексика, где зарегистрировано 211 693 летальных исхода и около трёх миллионов инфицированных. Далее следуют Индия с 175 649 смертями и Великобритания, где умерло 127 472 человека.