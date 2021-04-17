Число умерших от ковида в мире превысило отметку в три миллиона
Больше всего жертв зафиксировано в США, Бразилии и Мексике.
Фото © ТАСС / EPA
Число умерших от последствий коронавируса в мире достигло в субботу отметки в 3 225 000. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.
Всего в мире коронавирусом заразилось 193 963 964 человека. Выздоровело 79 739 000 инфицированных. Наибольшее число жертв — 566 тысяч — зафиксировано в США, где общее число заразившихся превысило 31 миллион человек. Вторую позицию по числу умерших занимает Бразилия — 368 749 умерших. Там заболело свыше 13 миллионов жителей. На третьей строчке Мексика, где зарегистрировано 211 693 летальных исхода и около трёх миллионов инфицированных. Далее следуют Индия с 175 649 смертями и Великобритания, где умерло 127 472 человека.
Ранее Лайф писал, что за сутки в России выявили 9,3 тысячи новых случаев коронавируса. Больше всего заболевших в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях.
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