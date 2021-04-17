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Число умерших от ковида в мире превысило отметку в три миллиона

Больше всего жертв зафиксировано в США, Бразилии и Мексике.

17 апреля 2021, 09:17
<p>Фото © ТАСС / EPA</p>

Фото © ТАСС / EPA

Число умерших от последствий коронавируса в мире достигло в субботу отметки в 3 225 000. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире коронавирусом заразилось 193 963 964 человека. Выздоровело 79 739 000 инфицированных. Наибольшее число жертв — 566 тысяч — зафиксировано в США, где общее число заразившихся превысило 31 миллион человек. Вторую позицию по числу умерших занимает Бразилия — 368 749 умерших. Там заболело свыше 13 миллионов жителей. На третьей строчке Мексика, где зарегистрировано 211 693 летальных исхода и около трёх миллионов инфицированных. Далее следуют Индия с 175 649 смертями и Великобритания, где умерло 127 472 человека.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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