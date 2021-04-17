Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный ЧМ
Это стало понятно после удачного выступления Туктамышевой и Щербаковой, которые добавили в копилку сборной России важные баллы.
Фото © Наталия Федосенко / ТАСС
В Японии завершился командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy, который впервые в истории выиграла сборная России.
В решающем прокате Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не подвели и принесли российской сборной дополнительные баллы. Ученица Этери Тутберидзе выиграла произвольную программу (160,58), подопечная Алексея Мишина стала третьей (146,23).
В итоге Россия выиграла турнир, набрав 125 баллов, вторыми стали фигуристы из США (110), а замкнули тройку лидеров японцы (107).
Командный ЧМ. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58
2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23
Фигурное катание. Интересное по теме
Выбор редакции
Новый Фёдор Емельяненко: как Немков отстоял титул в Bellator
Россияне Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ
"Прощальный тур": Фёдору Емельяненко отвели два боя до конца карьеры
В открывшийся спустя почти полгода Мавзолей Ленина выстроилась огромная очередь
Роберт Де Ниро пожаловался на экс-супругу, которая пытается его разорить
Комментариев: 0