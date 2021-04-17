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Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный ЧМ

Это стало понятно после удачного выступления Туктамышевой и Щербаковой, которые добавили в копилку сборной России важные баллы.

17 апреля 2021, 09:51

Фото © Наталия Федосенко / ТАСС

В Японии завершился командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy, который впервые в истории выиграла сборная России.

В решающем прокате Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не подвели и принесли российской сборной дополнительные баллы. Ученица Этери Тутберидзе выиграла произвольную программу (160,58), подопечная Алексея Мишина стала третьей (146,23).

В итоге Россия выиграла турнир, набрав 125 баллов, вторыми стали фигуристы из США (110), а замкнули тройку лидеров японцы (107).

Командный ЧМ. Женщины
1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58
2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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