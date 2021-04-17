Российские фигуристы впервые в истории выиграли командный ЧМ

В Японии завершился командный турнир по фигурному катанию World Team Trophy, который впервые в истории выиграла сборная России.

В решающем прокате Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева не подвели и принесли российской сборной дополнительные баллы. Ученица Этери Тутберидзе выиграла произвольную программу (160,58), подопечная Алексея Мишина стала третьей (146,23).

В итоге Россия выиграла турнир, набрав 125 баллов, вторыми стали фигуристы из США (110), а замкнули тройку лидеров японцы (107).

Командный ЧМ. Женщины

1. Анна Щербакова (Россия) — 160,58

2. Каори Сакамото (Япония) — 150,29

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 146,23





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