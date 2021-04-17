Новый Фёдор Емельяненко: как Немков отстоял титул в Bellator

Как писал Лайф ранее, оба бойца были прекрасно знакомы друг с другом, проведя в 2018 году свой первый поединок. Та встреча оказалась одной из самых сложных в карьере белгородца, выигравшего у американца раздельным решением. Спустя два с половиной года уровень бойцовского IQ Фила практически не изменился, чего нельзя сказать о Вадиме. Немков стал гораздо более универсальным: жёстким в стойке, уверенным в партере. И самое важное — обзавёлся мышлением чемпиона. Реванш россиянин провёл на классе, не отдав практически за 25 минут схватки ни единого момента. Да, конечно, у американца были шансы. К примеру, во втором раунде Дэвис рассёк Вадима, а в четвёртом неплохо зацепил левым джебом, но это были микромоменты, которые сути не изменили. Немков доминировал на протяжении всего поединка, разбивая соперника ударами своих могучих кулаков и ног. У базового вольника из США ничего не получалось и в борьбе. Представитель FEDOR Team мастерски блокировал все тейкдауны, разорвав в клочья геймплан претендента.

Судейское решение никого не удивило: чемпион отстоял свой титул и вышел в полуфинал Гран-при.

В бою за выход в финал Вадим встретится в клетке с победителем убойной пары Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, поединок между которыми пройдёт 7 мая. При всём уважении к участникам другой части турнирной сетки победителем интригующего Гран-при станет кто-то из этой тройки…

В другом четвертьфинале, определившем соперника Райана Бейдера, встретились ветеран октагона Кори Андерсон и тёмная лошадка из Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов. К сожалению для поклонников экс-чемпиона АСВ и АСА, среднеазиат так и не смог дать достойный отпор хейтерам и ответить на вопрос: как он оказался в этой восьмёрке?

Действительно, Ягшимурадов заметно уступал всем участникам Гран-при в аспектах медийности и узнаваемости. Но и после сегодняшнего выступления в США эти показатели у него вряд ли повысились…

Оба соперника довольно осторожно начали бой, опасаясь обострений и совершения ошибок. Туркмен пытался провалить оппонента, а Кори работал на очки, выстреливая одиночными раундами. Под занавес первого тайма Довлетджан отметился эффектным ударом ноги с разворота, но особенных дивидендов этот удар не принёс.

Во втором раунде американец стал налегать на тейкдауны, один из которых привёл к желаемому результату: дебютант Bellator из Ашхабада оказался на спине. Гард у Довлетджана оставил желать лучшего… Андерсон уверенно осыпал голову противника градом ударов кулаками и локтями. Ягшимурадова откровенно спас гонг.

Но спасение для туркмена оказалось недолгим. В начале финальной пятиминутки Кори легко перевёл противника на канвас, на этот раз не упустив своего шанса. Рефери остановил избиение Довлетджана в партере, констатировав победу хозяина клетки и его выход в полуфинал Гран-при.

В ивенте приняли участие ещё двое россиян. Старший брат чемпиона Виктор Немков провально дебютировал в Bellator, проиграв решением шведу Карлу Альбректссону.

Белгородец не смог совладать с уровнем борьбы Короля, тем самым не отквитавшись за поражение Вадима Немкова пять лет назад.

Порадовал российскую и особенно армянскую публику воронежец Грачик Бозинян, одолевший сегодня Демаркеса Джонсона. Поединок получился весьма увлекательным и динамичным. Исход встречи предрешил борцовский уровень Грачика, привлёкший благосклонность судей. Но если говорить о стойке Бозиняна, то здесь ему предстоит много работы над защитой. Периодами 25-летний боец висел на волоске от объятий Морфея.

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