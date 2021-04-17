Роберт Де Ниро пожаловался на экс-супругу, которая пытается его разорить
В ответ адвокат Грейс Хайтауэр заявил, что актёр сам тратит много денег на роскошь.
Фото © ТАСС / AP / Evan Agostini
Голливудский актёр Роберт Де Ниро пожаловался на бывшую жену, которая после развода всячески пытается его разорить. Как пишет газета Daily Mail, экс-супруга ведёт весьма роскошный образ жизни, который заметно отражается на кошельке звезды кино.
Ежегодно Грейс Хайтауэр должна получать от Де Ниро один миллион долларов. Такой вердикт вынес суд по итогам бракоразводного процесса. Кроме того, актёр обязан перечислить экс-супруге часть денег после продажи дома за 20 миллионов долларов.
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Отмечается, что, несмотря на решение суда, в месяц Хайтауэр тратит более 200 тысяч долларов по кредитным картам и ещё 160 тысяч наличными. По данным издания, состояние Де Ниро составляет около полумиллиарда долларов, но при этом бывшая жена актёра якобы делает всё для того, чтобы эта сумма уменьшалась. В то же время в ответ на жалобы адвокат женщины обвинил голливудского актёра в тратах на аренду вертолёта, перелёты первым классом, аренду дома, а также дорогостоящий отпуск.
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