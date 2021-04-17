Роберт Де Ниро пожаловался на экс-супругу, которая пытается его разорить

Ежегодно Грейс Хайтауэр должна получать от Де Ниро один миллион долларов. Такой вердикт вынес суд по итогам бракоразводного процесса. Кроме того, актёр обязан перечислить экс-супруге часть денег после продажи дома за 20 миллионов долларов.

Отмечается, что, несмотря на решение суда, в месяц Хайтауэр тратит более 200 тысяч долларов по кредитным картам и ещё 160 тысяч наличными. По данным издания, состояние Де Ниро составляет около полумиллиарда долларов, но при этом бывшая жена актёра якобы делает всё для того, чтобы эта сумма уменьшалась. В то же время в ответ на жалобы адвокат женщины обвинил голливудского актёра в тратах на аренду вертолёта, перелёты первым классом, аренду дома, а также дорогостоящий отпуск.