Парень из Владивостока попал в рабство к китайской "Фабрике звёзд", откуда его не отпускают зрители

В начале этого года Влад Иванов, который родом из Владивостока, в своём инстаграме bogatcio написал: "2021-й, будь добрее". Но, как оказалось, увещевания в социальных сетях парня не спасли. Вскоре после публикации поста парень поехал в Китай на конкурс поиска талантов Produce Camp 2021. Что-то вроде китайской "Фабрики звёзд" — из 90 парней судьи должны выбрать 11 лучших для создания бойз-бенда. Влад планировал просто работать переводчиком, но из-за того, что участников не хватало, организаторы предложили подписать контракт россиянину. На свою голову он согласился.

Фото © Instagram / bogatcio

Уже скоро Влад, который взял себе псевдоним Лелуш в честь персонажа аниме Лелуша Ламперужа, понял, что ежедневные репетиции номеров и занятия вокалом совсем ему не нравятся. Но просто уйти было нельзя — в случае расторжения договора парню пришлось бы выплатить огромную неустойку, поэтому он стал надеяться, что скоро вылетит. Но и это оказалось не под силу. С первых серий шоу у Влада появилась огромная фан-база, которая своими голосами помогала ему в каждом эпизоде проходить дальше, несмотря на то что ни петь, ни танцевать он не умеет.

Фото © Twitter / dramapotatoe, hahahihihihihah

У шоу запланировано десять эпизодов. К 16 апреля вышло уже восемь серий, и Лелуш всё ещё в гонке. Ему это порядком надоело — от намёков о том, что он хочет покинуть проект, он перешёл к просьбам к фанатам перестать голосовать за него. Ведущие и судьи нисколько ему не помогают. Напротив, всячески подшучивают над ним из-за его необщительности. А как бы вы себя вели, если бы вас держали в заточении против вашей воли? Соотечественники Влада уже бьют тревогу. Разве можно против воли удерживать человека? Настоящее рабство, делают вывод пользователи "Твиттера", которые вывели тег #FreeLeelush (#СвободуЛелушу) в топы соцсети.

С одной стороны, он сам подписал контракт на участие в шоу, но с другой — соболезную голосующим, которые считают смешным топить остальных участников, голосуя за Лелуша, который прямым текстом говорит, чтобы за него не голосовали, потому что ему это неинтересно YourJanuaryHope

Это несмешно. Чел не мечтает быть артистом, он мечтает уехать домой, потому что был простым переводчиком, которого заставили участвовать в этом шоу. Какими же надо быть тупыми, чтобы голосовать за человека, говорящего прямо, что он этого не хочет? Fucking_Sad_Boy

Я неиронично готова *** (драться. — Прим. ред.) за этого парня, которого насильно держат на шоу ради рейтингов Still_a_scum

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