Время не щадит супергероев: Как всего за 10 лет изменились актёры из фильма "Тор"

Фильм стал четвёртым по счёту в киновселенной "Марвел" и первым в серии картин о боге-громовержце из Асгарда. Вот что стало с артистами, сыгравшими ключевых персонажей.

Тор / Крис Хемсворт

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / chrishemsworth

Роль Тора сделала Хемсворта не только по-настоящему знаменитым, но ещё и богатым. В общей сложности он сыграл бога грома в восьми фильмах, что позволило ему войти в число самых высокооплачиваемых актёров Голливуда. То ли ещё будет: на 2022 год запланирован выход четвёртой части "Тора". Кроме того, актёр принял участие в картинах "Хижина в лесу", "Ничего хорошего в отеле "Эль Рояль" и "Люди в чёрном. Интернэшнл". А ещё за прошедшие десять лет Крис успел трижды стать отцом.

Джейн Фостер / Натали Портман

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / natalieportman

Портман было 28 лет, когда она сыграла Джейн. На тот момент она уже входила почти во все списки топовых актрис, но благодаря двум частям "Тора" угодила ещё в один — самых высокооплачиваемых. После супергеройских картин Натали снялась в двух фильмах визионера Терренса Малика ("Рыцарь кубков", "Песня за песней"), байопике "Джеки" о жене Джона Кеннеди и драме "Голос люкс". В 2022 году она появится в новом "Торе". С момента выхода первой части актриса успела выйти замуж и дважды стать матерью.

Локи / Том Хиддлстон

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / twhiddleston

Как и в случае со многими его коллегами по киновселенной "Марвел", для Хиддлстона роль Локи стала настоящим прорывом. Благодаря ей он обрёл славу и деньги, а вот мастерства ему и так было не занимать. В 2016 году актёр получил премию "Золотой глобус" за роль в мини-сериале "Ночной администратор". Ещё он сыграл в таких фильмах, как "Полночь в Париже" Вуди Аллена, "Боевой конь" Стивена Спилберга и "Выживут только любовники" Джима Джармуша. А в июне выходит целый сериал о приключениях Локи.

Один / Энтони Хопкинс

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / anthonyhopkins

Вот уж кто действительно не нуждается в представлениях. Актёров такого калибра нечасто встретишь в кинокомиксах, и "Тор" слегка выбивался из фильмографии сэра Энтони Хопкинса. В итоге он сыграл бога Одина во всех трёх вышедших на данный момент картинах об асгардцах. А параллельно украсил своим участием фильмы "Хичкок" и "Ной", а также сериалы "Мир Дикого Запада" и "Два папы".

Эрик Селвиг / Стеллан Скарсгард

Кадры из фильмов "Тор" и "Последние слова" © "Кинопоиск"

В четырёх "марвеловских" фильмах Скарсгард сыграл второстепенного персонажа, серьёзно повлиявшего на развитие сюжета. Но кинокомиксы о Мстителях — отнюдь не самые главные картины в его карьере. Например, он давно сотрудничает с Ларсом фон Триером и после выхода "Тора" снялся ещё в двух его работах — "Меланхолия" и "Нимфоманка". Кроме того, Скарсгард принял участие в нашумевшем сериале "Чернобыль", а в этом году выйдет "Дюна" Дени Вильнёва, где он исполнил одну из ключевых ролей.

Дарси Льюис / Кэт Деннингс

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / katdenningsss

"Тор" стал первым действительно большим проектом для Кэт, хотя до этого она успела сыграть в десятках картин и сериалов. В этой же роли она вернулась во второй части похождений бога грома и сериале "ВандаВижен". А вот с другими образами как-то не задалось, и ничем особенным, кроме персонажа Дарси Льюис, массовому зрителю актриса не запомнилась. Но всё может измениться уже в этом году, после того как выйдет сериал "Песочный человек" по комиксам Нила Геймана, где она сыграла саму Смерть.

Сиф / Джейми Александер

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / jaimiealexander

С Джейми та же история, что и с Кэт: она запомнилась большинству зрителей именно в роли Сиф. Этого персонажа актриса сыграла в двух фильмах о Торе и сериале "Агенты Щ.И.Т.". Кроме того, с 2015 по 2020 год Александер была занята на съёмках сериала "Слепая зона", он стал самым долгоиграющим проектом в её карьере.

Огун / Таданобу Асано

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / tadanobu_asano

Асано сыграл в трёх частях "Тора". А ещё вы могли видеть его в таких фильмах, как "Морской бой", "47 ронинов" и "Молчание". Последней на сегодняшний день работой актёра стал фильм "Мортал Комбат" по одноимённой компьютерной игре, где он сыграл Лорда Райдэна.

Хеймдалль / Идрис Эльба

Кадр из фильма "Тор" © "Кинопоиск" / Фото © Instagram / idriselba

"Прометей", "Тихоокеанский рубеж", "Стартрек: бесконечность", "Тёмная башня", "Форсаж: Хоббс и Шоу" — вот лишь часть длинного списка блокбастеров, в которых засветился Эльба. И это не считая фильмов из киновселенной "Марвел". А в этом году выходит новый "Отряд самоубийц" с его участием.

Фригга / Рене Руссо

Кадры из фильма "Тор" и "Бархатная бензопила" © "Кинопоиск"

В актёрский состав "Тора" бывшая модель попала уже на излёте своей кинокарьеры. После него она сыграла всего в семи картинах, причём две из них — "марвеловские". Последний раз вы могли наблюдать её на большом экране в 2019 году, когда вышел фильм "Бархатная бензопила".

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