В Туве полицейский из пистолета ранил девочку-подростка во время погони за лихачом
Несовершеннолетняя была доставлена в больницу, её здоровью ничто не угрожает. Полиция начала проверку.
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В Туве полицейский в ходе преследования автомобиля ранил 16-летнюю девочку из огнестрельного оружия. Об этом инциденте на своём сайте сообщило региональное управление СКР.
"16 апреля около 15 часов в правоохранительные органы Барун-Хемчикского района республики поступило сообщение о применении инспектором отделения ДПС ГИБДД МО МВД России "Барун-Хемчикский", находящимся при исполнении должностных обязанностей, в ходе преследования автомобиля марки ВАЗ-2106 табельного огнестрельного оружия, в результате которого в медицинское учреждение с огнестрельным ранением была доставлена 16-летняя жительница города Ак-Довурак", — говорится в сообщении.
Инцидент произошёл во время погони за нарушителем ПДД. Сотрудник ГИБДД потребовал, чтобы водитель остановился, однако тот не подчинился. Затем правоохранитель открыл огонь, одна из пуль попала в девочку-подростка. По факту происшествия начата проверка, по её результатам будет принято процессуальное решение.
Ранее Лайф писал про нетрезвого сотрудника автомойки, который решил прокатиться на машине клиента. В итоге полиции пришлось организовать за ним погоню со стрельбой из табельного оружия.
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