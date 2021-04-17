Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

В Башкирии бродячие псы насмерть загрызли игравшего возле дома 4-летнего ребёнка

Прокуратура региона намерена проверить, насколько добросовестно местные власти выполняли обязанности по отлову бездомных животных.

17 апреля 2021, 11:03
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В башкирской деревне Сафарово стая бродячих собак насмерть загрызла четырёхлетнего ребёнка, который гулял возле дома. Об этом на своём сайте сообщает областная прокуратура.

"Сегодня утром, 17 апреля 2021 года, четырёхлетний мальчик играл около своего дома, где на него напало несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте", — говорится в сообщении.

В Калининграде бойцовая собака напала на ребёнка и разодрала ему ногу

В Калининграде бойцовая собака напала на ребёнка и разодрала ему ногу

В ведомстве уточнили, что намерены проверить деятельность органов местного самоуправления по отлову бродячих животных и обеспечению безопасности на улицах. Также прокуратура проверит работу органов по надзору за несовершеннолетними.

Под Смоленском доберман изувечил руки своей хозяйке и не подпускал никого, чтобы оказать помощь

Под Смоленском доберман изувечил руки своей хозяйке и не подпускал никого, чтобы оказать помощь

Ранее Лайф сообщал, что под Оренбургом мужчина спас ребёнка от собаки, которая напала на него прямо на улице. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Животные с мощной энергетикой, которая передаётся через камеру: 20 фото, чтобы вы проверили на себе

сегодня в 12:00

Под Оренбургом водитель спас ребёнка от нападения собаки — видео

1 апреля, 05:22

В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео

сегодня в 12:05

В Москве из квартиры похитили почти 400 золотых монет на 15 миллионов рублей

сегодня в 11:56

"Рекламный ход": "Альфа-банк" отказался признавать Моргенштерна своим сотрудником

сегодня в 11:42

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1