В Башкирии бродячие псы насмерть загрызли игравшего возле дома 4-летнего ребёнка

В башкирской деревне Сафарово стая бродячих собак насмерть загрызла четырёхлетнего ребёнка, который гулял возле дома. Об этом на своём сайте сообщает областная прокуратура.

"Сегодня утром, 17 апреля 2021 года, четырёхлетний мальчик играл около своего дома, где на него напало несколько бродячих собак. От полученных повреждений ребёнок скончался на месте", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что намерены проверить деятельность органов местного самоуправления по отлову бродячих животных и обеспечению безопасности на улицах. Также прокуратура проверит работу органов по надзору за несовершеннолетними.

Ранее Лайф сообщал, что под Оренбургом мужчина спас ребёнка от собаки, которая напала на него прямо на улице. Инцидент попал на запись видеорегистратора.

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