Курц: Для Австрии будет честью, если Путин и Байден выберут для встречи Вену

"Мы находимся в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, что мы считаем правильным, а я считаю, что это всегда правильный путь — диалог всегда лучше для всех участников, чем что-либо другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии. Это будет для нас большой честью", — сказал Курц в интервью порталу Pioneer.