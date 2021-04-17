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Курц: Для Австрии будет честью, если Путин и Байден выберут для встречи Вену

По мнению канцлера, если встреча двух президентов состоится, то она принесёт положительные результаты не только для России и США, но и для всей Европы.

17 апреля 2021, 11:29
<p>Виды Вены. Фото © Pixabay</p>

Виды Вены. Фото © Pixabay

Австрия обговаривает с Россией и США возможность проведения на своей территории переговоров между лидерами стран Владимиром Путиным и Джо Байденом. Об этом сообщил канцлер страны Себастьян Курц.

"Мы находимся в контакте с российской и американской стороной. Если действительно такая встреча состоится, что мы считаем правильным, а я считаю, что это всегда правильный путь диалог всегда лучше для всех участников, чем что-либо другое, то мы были бы чрезвычайно рады, если она состоится в Австрии. Это будет для нас большой честью", — сказал Курц в интервью порталу Pioneer.

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Пушков назвал три причины желания Байдена встретиться с Путиным

По мнению канцлера, если встреча Путина и Байдена состоится, то она принесёт положительные результаты не только для РФ и США, но и для всей Европы.

Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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