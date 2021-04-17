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Пушков назвал три причины желания Байдена встретиться с Путиным

На Западе видят Россию в качестве одной из стран восстановленной "Большой восьмёрки", но в Москве вряд ли заинтересуются этим предложением, отметил российский политик.

17 апреля 2021, 09:04

Фото © ТАСС / Бобылев Сергей

Сенатор Алексей Пушков назвал три причины желания президента США Джо Байдена встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Первая из них касается Украины.

"Первая — Украина. И особенно ужесточение тона в её адрес со стороны Москвы. Байден, вероятно, опасается деградации ситуации вокруг Донбасса до нового военного конфликта, в котором США не смогут воевать на стороне Украины. В своё время Киев ринулся в такой конфликт и крупно проиграл", — написал сенатор в своём телеграм-канале.

По его словам, повторение с ещё худшими возможными последствиями для Украины стало бы сильным ударом по позициям Вашингтона, чего Байден стремится избежать.

Далее Пушков отметил необходимость России для американцев как партнёра по диалогу, пусть и ограниченному, в ряде важных для США сфер, где нельзя разрешить проблемы без участия Москвы. В частности, Штаты беспокоятся по поводу новых российских разработок в области стратегических вооружений.

Байден надеется начать "возвращение" России в мировое сообщество с помощью встречи с Путиным

Байден надеется начать "возвращение" России в мировое сообщество с помощью встречи с Путиным

"Поэтому Байден и просил Путина "не перебарщивать" с ответными действиями на новые санкции США, чтобы ответ России не перекрыл ему возможность для переговоров", подчеркнул Пушков.

Также президент США заявил о видении им встречи с Путиным как "моста", позволяющего вернуть Москву в "мировое сообщество", подразумевая в первую очередь "Большую семёрку". Однако есть нюансы, которые снижают вероятность такого развития событий, отметил российский политик.

"Но здесь есть два но. Понятно, что в обмен он потребует от России крупных уступок, причём известно каких. Идея возвращения России в G8 в обмен на отказ поддерживать ДНР/ЛНР выдвигалась на Западе уже не раз. И второе — Москва уже не раз отвечала, что формат G8 для неё не представляет интереса", объяснил сенатор.

Зеленский — о возможной встрече Путина и Байдена: Когда есть диалог, пушки молчат

Зеленский — о возможной встрече Путина и Байдена: Когда есть диалог, пушки молчат

Ранее сообщалось, что президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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