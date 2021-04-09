Жена главного нефролога Питера рассказала об их нежном романе после того, как он расчленил бывшую

Вскоре после загадочного исчезновения жены у Александра разгорелся роман с Анастасией Сабодаш, с которой он познакомился ещё до пропажи Ирины. Они впервые встретились, когда девушка ещё училась в ординатуре.

Справа — Ирина Земченкова. Городская Мариинская больница. Фото © Соцсети

Я сейчас не готова обсуждать подробности наших отношений. Могу сказать, что отношения не были постоянными. Скорее это были эпизодические встречи на конференциях. С начала 2009 года мы близко с Александром Юрьевичем не общались. У меня был в то время роман с моим будущим мужем Андреем. Мы поженились с Андреем 23 апреля 2009 года Анастасия Сабодаш

Справа — Анастасия Сабодаш. Кадр из программы "Жди меня". Фото © Соцсети

В ответ на вопрос, знала ли Ирина об отношениях мужа и его молоденькой подруги, Сабодаш заявила изданию kp.ru: "Думаю, нет. Сложно назвать отношениями то, что было у нас в то время". Тем не менее в начале 2010 года брак Анастасии и её супруга Андрея дал трещину, и она стала искать утешения у Земченкова, а потом и вовсе переехала к нему жить.

У нас с Андреем начался разлад где-то в начале 2010-го. Для меня это было очень болезненно, и в какой-то момент я обратилась к Александру Юрьевичу с просьбой о моральной поддержке. Когда пропала Ирина Геннадьевна, мы поддерживали друг друга. Но это была лишь дружеская поддержка. Вместе мы начали жить, когда его старшая дочь Катя переехала жить отдельно. Сейчас точно не помню, но, наверное, это было где-то в начале 2011 года Анастасия Сабодаш

Кадр из программы "Жди меня". Фото © Соцсети

В 2016 году Анастасия и Александр официально оформили отношения. Женщина, работающая сейчас специалистом по диализу, родила ему двух детей. Пропажу его бывшей жены в паре тоже обсуждали. Мужчина заявил, что та ушла на работу и больше он её не видел. Сабодаш убеждена, что он не причастен к убийству и не способен ни на какое зло. Она считает, что муж себя оговорил, потому что был измождён и не выдержал прессинга.

Я знаю, что и 11 лет назад его склоняли дать признание, и детям не раз предлагали "уговорить отца признаться". Такой прессинг не выдержит ни один человек. А теперь предположим, что немолодому человеку, которого допрашивали много часов, который не спал и нормально не ел в течение длительного времени, говорят, что всё закончится и ты вернёшься к семье и детям из зала суда. Не нужно пытать человека. Его можно просто довести до изнеможения и надавить на самое дорогое, что у него осталось в жизни Анастасия Сабодаш

Дело сдвинулось с мёртвой точки, когда "9 декабря 2020 года на приём к председателю СК России обратился отец женщины, который сообщил, что до сих пор не знает, что же произошло с его дочерью, тело её не найдено", говорилось в сообщении СК. 30 марта медика задержали.

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