Под Саратовом судят парня, который во время свадьбы изменил 17-летней жене с 11-летней любовницей
В городе Вольске Саратовской области продолжается уголовный процесс над 23-летним местным жителем по имени Сергей. Парень славится своей любвеобильностью. Правда, направил он её на несовершеннолетних девушек.
В 2019 году Сергей женился на 17-летней Валерии (имя изменено). Однако изменил ей прямо во время свадьбы. Парень на несколько часов сбежал к 11-летней возлюбленной, с которой познакомился ранее. После инцидента молодожёны какое-то время ещё жили вместе, но после рождения сына расстались.
Видео © Telegram / "Бушующий мир"
"Мне просто надоело враньё Сергея, его похождения к <...>, хотя он говорил, что они не общаются. Он даже на свадьбе уходил к ней! Я и гости остались за столами, а он к ней сбежал! Из роддома с ребёнком меня привезли, а он с <...> и её дедушкой уехал в Шиханы. Ему было наплевать на нас, и я решила развестись. Мне такой муж не нужен и для ребёнка папа"
У лишившегося жены Сергея любовь к юной школьнице вспыхнула с новой силой. Сейчас девочка беременна, а её избранника судят по ч. 3 ст. 134 УК РФ (Половое сношение с лицом, не достигшим 14-летнего возраста), пишет "Вольск.ру". Парень собирается жениться на юной возлюбленной, но загс не даёт разрешения. А местные жители называют его не иначе как педофилом. Уполномоченный по правам ребёнка в Саратовской области Татьяна Загородняя считает, что его намерение узаконить отношения — лишь попытка уйти от ответственности.
Фото © Соцсети
А пока Сергей, который неофициально работает курьером, развлекается тем, что снимает романтические видео для "Тиктока" вместе с несовершеннолетней возлюбленной. Школьница даже поставила его фамилию на своей странице в ВК. Однако его экс-жена настроена не столь радостно. По её словам, парень не платит алименты на сына и в целом не очень приятная личность. "Он очень лживый и изворотливый человек. Симулирует, он таким образом от ответственности увиливает", — заявила она, узнав, что на суде Сергей делал вид, что ему плохо, держась за сердце.
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