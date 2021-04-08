Под Саратовом судят парня, который во время свадьбы изменил 17-летней жене с 11-летней любовницей

"Мне просто надоело враньё Сергея, его похождения к <...>, хотя он говорил, что они не общаются. Он даже на свадьбе уходил к ней! Я и гости остались за столами, а он к ней сбежал! Из роддома с ребёнком меня привезли, а он с <...> и её дедушкой уехал в Шиханы. Ему было наплевать на нас, и я решила развестись. Мне такой муж не нужен и для ребёнка папа"

Валерия