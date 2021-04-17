В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео

В Краснодарском крае разбился сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2013 году этот же вертолёт разбился приблизительно в том же районе в результате столкновения с линиями электропередачи. Согласно отчёту МАК, причиной происшествия стал допуск к полёту неподготовленного пилота с просроченной лицензией. Тогда в результате аварии никто серьёзно не пострадал.