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В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео

Восемь лет назад эта же машина потерпела крушение в результате столкновения с ЛЭП в том же районе. Тогда пилот не только выжил, но и практически не пострадал.

17 апреля 2021, 12:05

В Краснодарском крае разбился сельскохозяйственный вертолёт Ми-2. Видео с места происшествия Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае. По данным Лайфа, пилот в результате авиаинцидента погиб.

Авария произошла в Северском районе региона. Вертолёт выполнял сельскохозяйственные работы, распыляя удобрения над полями между посёлками Ильским и Северским.

При крушении вертолёта на Аляске погибло пять человек

При крушении вертолёта на Аляске погибло пять человек

По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2013 году этот же вертолёт разбился приблизительно в том же районе в результате столкновения с линиями электропередачи. Согласно отчёту МАК, причиной происшествия стал допуск к полёту неподготовленного пилота с просроченной лицензией. Тогда в результате аварии никто серьёзно не пострадал.

Ранее Лайф сообщал, что в Чехии в результате крушения прогулочного вертолёта погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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