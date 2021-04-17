В Краснодарском крае вертолёт Ми-2 разбился во время сельхозработ — видео
Восемь лет назад эта же машина потерпела крушение в результате столкновения с ЛЭП в том же районе. Тогда пилот не только выжил, но и практически не пострадал.
Вертолёт Ми-2 потерпел крушение в Краснодарском крае. По данным Лайфа, пилот в результате авиаинцидента погиб.
Авария произошла в Северском районе региона. Вертолёт выполнял сельскохозяйственные работы, распыляя удобрения над полями между посёлками Ильским и Северским.
По данным Межгосударственного авиационного комитета (МАК), в 2013 году этот же вертолёт разбился приблизительно в том же районе в результате столкновения с линиями электропередачи. Согласно отчёту МАК, причиной происшествия стал допуск к полёту неподготовленного пилота с просроченной лицензией. Тогда в результате аварии никто серьёзно не пострадал.
Ранее Лайф сообщал, что в Чехии в результате крушения прогулочного вертолёта погибло два человека.
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