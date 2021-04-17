В Москве из квартиры похитили почти 400 золотых монет на 15 миллионов рублей
Злоумышленник беспрепятственно вошёл в квартиру и забрал ценности, хранившиеся в коробке из-под обуви.
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В центре Москвы из квартиры на Пресненской набережной похитили золотые монеты на сумму 15 миллионов рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Установлено, что неизвестный путём свободного доступа пробрался в квартиру и похитил ценности (монеты. — Прим. ред.) в количестве 390 штук, которые находились в коробке из-под обуви", — рассказала собеседница агентства.
Отмечается, что в полицию обратился мужчина, рассказавший о ситуации с кражей. Сотрудники правоохранительных органов проверили и подтвердили информацию, начав поиск злоумышленника. Возбуждено уголовное дело.
Ранее модель и блогерша Виктория Шащук сообщила о пропаже денег и драгоценностей из её собственной квартиры. Среди подозреваемых оказались друзья девушки и её бывший парень.
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