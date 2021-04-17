Временного поверенного в делах Украины вызвали в российский МИД

Министерство иностранных дел Украины сообщило о вызове временного поверенного в делах страны Василия Покотило в МИД России. Об этом сообщает агентство УНИАН.

"Временный поверенный в делах Украины в Российской Федерации Василий Покотило вызван в МИД России после задержания украинского консула. Мы не приемлем выдвинутые обвинения. Это провокация со стороны российских спецслужб", — заявили в МИД Незалежной.

В свою очередь в эфире телеканала "Украина 24" заместитель главы украинского дипведомства Евгений Енин сообщил о том, что прорабатывается вопрос о возвращении консула домой.

Напомним, ранее ФСБ задержала украинского консула Сосонюка в Санкт-Петербурге. По данным ведомства, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Позже пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко сообщила, что Сосонюка отпустили и он находится в дипучреждении. Также в Киеве заявили, что Украина готовит ответ России на задержание консула.

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