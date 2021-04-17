Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения

Потерпевшая сторона по делу блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, подала жалобу на избрание ему меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев, который представляет интересы пострадавшей Марии Артёмовой.

"Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу. Дело в том, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь", — цитирует его ТАСС.

В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.

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