Пострадавшая в аварии с блогером Билом подала жалобу на избрание ему меры пресечения
Её защита недовольна тем, что Тверской суд частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь.
Фото © Пресс-служба Тверского суда / ТАСС
Потерпевшая сторона по делу блогера Эдварда Била, который устроил массовое ДТП на Смоленской площади в Москве, подала жалобу на избрание ему меры пресечения. Об этом сообщил адвокат Андрей Князев, который представляет интересы пострадавшей Марии Артёмовой.
"Мы подали жалобу на избрание меры пресечения Билу, она уже поступила в Мосгорсуд. Мы просим апелляционную инстанцию проверить обоснованность смягчения запретов Билу. Дело в том, что Тверской суд лишь частично удовлетворил ходатайство следствия и снял некоторые запреты, которых добивался следователь", — цитирует его ТАСС.
Как сообщал Лайф, 1 апреля днём синий автомобиль "Ауди" вылетел на встречку и врезался в четыре легковушки в центре Москвы. Виновником аварии стал блогер Эдвард Бил. В результате ДТП пострадала водитель одного из повреждённых авто, она оказалась сотрудницей аппарата Госдумы. Сейчас женщина находится в больнице, в её состоянии наметилась положительная динамика, и её уже перевели из реанимации.
В Сети затравили Эдварда Била, решив, что вместо домашнего ареста он развлекается на боях без правил
В отношении блогера возбуждено уголовное дело, ему грозит до двух лет тюрьмы. 3 апреля суд не стал арестовывать пранкера, но запретил покидать дом, выходить в Сеть и пользоваться авто.
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