Макрон планирует провести переговоры с Путиным

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Когда именно состоится встреча, неизвестно, однако в Париже добавили, что лидеры могут переговорить уже в ближайшее время.