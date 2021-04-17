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Макрон планирует провести переговоры с Путиным

Об этом говорится в коммюнике, распространённом Елисейским дворцам по итогам переговоров французского лидера с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

17 апреля 2021, 14:32
<p>Фото © ТАСС / Дружинин Алексей</p>

Фото © ТАСС / Дружинин Алексей

Президент Франции Эмманюэль Макрон планирует провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщили в Елисейском дворце. Когда именно состоится встреча, неизвестно, однако в Париже добавили, что лидеры могут переговорить уже в ближайшее время.

"Президент Французской Республики в ближайшее время проведёт переговоры с президентом Путиным", говорится в коммюнике, распространённом по итогам переговоров Макрона с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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Напомним, ранее состоялись переговоры Макрона и президента Украины Владимира Зеленского. Для этого последний прибыл в Париж. Также в онлайн-формате к ним присоединилась канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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