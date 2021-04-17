"Ахмат" благодаря чудо-голу обыграл "Химки" в матче РПЛ

Все вопросы о победителе "Ахмат" мог снять ещё в первом тайме. После гола Харина шанс забить с точки имел Владимир Ильин, но удвоить преимущество в этом эпизоде не сумел. Зато удача улыбнулась ему чуть позже, перед самым перерывом.