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"Ахмат" благодаря чудо-голу обыграл "Химки" в матче РПЛ

Грозненцы благодаря этому результату сумели обогнать "Краснодар", которому вечером играть с "Зенитом".

17 апреля 2021, 14:17
<p>Фото © VK / ФК "Ахмат" Грозный</p>

Фото © VK / ФК "Ахмат" Грозный

Футбольный клуб "Ахмат" на своём поле переиграл "Химки" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1. Матч запомнится зрителям надолго благодаря шедевральному голу от Георгия Мелкадзе.

"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

"Краснодар" был уничтожен "Ахматом" на домашнем стадионе

Все вопросы о победителе "Ахмат" мог снять ещё в первом тайме. После гола Харина шанс забить с точки имел Владимир Ильин, но удвоить преимущество в этом эпизоде не сумел. Зато удача улыбнулась ему чуть позже, перед самым перерывом.

Во втором тайме Мелкадзе побаловал публику чудо-голом, а точку в матче поставил защитник красно-чёрных Брайан Идову. В итоге счёт 3:1 в пользу "Ахмата". Команда Андрея Талалаева благодаря этому результату поднялась на десятое место, обогнав "Краснодар", которому вечером предстоит сыграть с "Зенитом".

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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