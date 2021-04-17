"Ахмат" благодаря чудо-голу обыграл "Химки" в матче РПЛ
Грозненцы благодаря этому результату сумели обогнать "Краснодар", которому вечером играть с "Зенитом".
Фото © VK / ФК "Ахмат" Грозный
Футбольный клуб "Ахмат" на своём поле переиграл "Химки" в матче 26-го тура Российской премьер-лиги со счётом 3:1. Матч запомнится зрителям надолго благодаря шедевральному голу от Георгия Мелкадзе.
Все вопросы о победителе "Ахмат" мог снять ещё в первом тайме. После гола Харина шанс забить с точки имел Владимир Ильин, но удвоить преимущество в этом эпизоде не сумел. Зато удача улыбнулась ему чуть позже, перед самым перерывом.
✂ Мелкадзе ножницами порезал оборону «Химок» на мелкие кусочки 😱— Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021
Насладись отборной красотой от Жоры в первом же матче тура 🤩 pic.twitter.com/hsPH1RYuBg
Во втором тайме Мелкадзе побаловал публику чудо-голом, а точку в матче поставил защитник красно-чёрных Брайан Идову. В итоге счёт 3:1 в пользу "Ахмата". Команда Андрея Талалаева благодаря этому результату поднялась на десятое место, обогнав "Краснодар", которому вечером предстоит сыграть с "Зенитом".
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