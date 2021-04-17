"Это будет очень серьёзно": Лукашенко анонсировал принятие одного из самых принципиальных решений за 25 лет
При этом глава Белоруссии добавил, что "у них ничего не получится". О ком идёт речь, политик не уточнил.
Фото © ТАСС / Астафьев Александр
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен принять "одно из самых принципиальных решений" за четверть века его президентства. Однако подробностей глава республики раскрывать не стал.
"В ближайшее время. Я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", — цитирует его слова БелТА.
Сейчас в Белоруссии по указу президента работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению основного закона страны. Лукашенко ранее заявлял, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти.
Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля. Лидеры стран обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, сотрудничества в разных областях.
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