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"Это будет очень серьёзно": Лукашенко анонсировал принятие одного из самых принципиальных решений за 25 лет

При этом глава Белоруссии добавил, что "у них ничего не получится". О ком идёт речь, политик не уточнил.

17 апреля 2021, 14:07
<p>Фото © ТАСС / Астафьев Александр</p>

Фото © ТАСС / Астафьев Александр

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что намерен принять "одно из самых принципиальных решений" за четверть века его президентства. Однако подробностей глава республики раскрывать не стал.

"В ближайшее время. Я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", — цитирует его слова БелТА.

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Сейчас в Белоруссии по указу президента работает Конституционная комиссия, которая до 1 августа 2021 года должна представить предложения по изменению основного закона страны. Лукашенко ранее заявлял, что настало время перераспределить полномочия между ветвями власти.

Ранее Лайф рассказывал, что в Кремле подтвердили встречу Путина и Лукашенко в Москве 22 апреля. Лидеры стран обсудят темы, касающиеся двусторонних отношений, сотрудничества в разных областях.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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