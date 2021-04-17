"Это будет очень серьёзно": Лукашенко анонсировал принятие одного из самых принципиальных решений за 25 лет

"В ближайшее время. Я принял решение, мы его сейчас формализуем, я озвучу. Это будет одно из принципиальных моих решений за четверть века президентства. Это будет очень серьёзно. Поэтому даже если меня не будет, по-народному говоря, "только через мой труп", у них ничего не получится. Я принял решение. Сейчас мне надо его формализовать. Это будет, скорее всего, декрет президента", — цитирует его слова БелТА.