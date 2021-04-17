В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме гадостью и подлостью
Крымчане живут в одном из самых процветающих и привлекательных регионов России, отметили в нижней палате парламента.
Полуостров Крым, Гурзуф. Фото © ТАСС / Павлишак Алексей
Риторика президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крымского полуострова может считаться гадостью и подлостью. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Так он ответил на сравнение Зеленским Крыма и Донбасса с Чернобылем.
"Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождётся. Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чём говорят в том числе представители международного сообщества", — цитирует его слова РИА "Новости".
Парламентарий считает, что все прогнозы Зеленского о Крыме и Донбассе вернутся Украине. Шеремет отметил, что нельзя вести подобную человеконенавистническую политику по отношению к другим людям. Жителям Донбасса, по словам депутата, нужно снять оковы украинского застоя и взять курс на развитие по примеру Крыма.
Напомним, ранее в интервью французской газете Зеленский заявил, что Донбасс и Крым со временем станут "мёртвыми территориями" и туда не будут приезжать даже туристы. По словам политика, это будет даже хуже, чем Чернобыль.
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