В Госдуме назвали слова Зеленского о Крыме гадостью и подлостью

Риторика президента Украины Владимира Зеленского в отношении Крымского полуострова может считаться гадостью и подлостью. Такую точку зрения озвучил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет. Так он ответил на сравнение Зеленским Крыма и Донбасса с Чернобылем.

"Зеленский продолжает свои пакости и гадости в отношении Крыма. Ничего сделать не может, так решил теперь избрать подлый метод запугивания. Не дождётся. Крым сегодня — один из самых процветающих и привлекательных регионов, о чём говорят в том числе представители международного сообщества", — цитирует его слова РИА "Новости".

Парламентарий считает, что все прогнозы Зеленского о Крыме и Донбассе вернутся Украине. Шеремет отметил, что нельзя вести подобную человеконенавистническую политику по отношению к другим людям. Жителям Донбасса, по словам депутата, нужно снять оковы украинского застоя и взять курс на развитие по примеру Крыма.

Напомним, ранее в интервью французской газете Зеленский заявил, что Донбасс и Крым со временем станут "мёртвыми территориями" и туда не будут приезжать даже туристы. По словам политика, это будет даже хуже, чем Чернобыль.

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