"Суду предстоит послушать много отличной музыки": Моргенштерн посмеялся над заведённым против него делом

Моргенштерн посмеялся над заведённым против него делом. Видео © Instagram / morgen_shtern

Рэпер Алишер Валеев (Моргенштерн) опубликовал видео в "Инстаграме", в котором посмеялся над заведённым против него административным делом о пропаганде наркотиков.

"Наверняка уже слышали новости, что на меня завели дело. Могу сказать лишь одно: суду и экспертам предстоит послушать очень много отличной музыки", — заявил артист.

Далее Моргенштерн описал картину, как судья, полицейские, юристы и эксперты слушают одну из его песен.

Напомним, ранее на Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 статьи 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино – 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.

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