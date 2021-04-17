Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу
Также первый президент Незалежной потребовал, чтобы Москва "возродила" регион, против которого Киев ведёт боевые действия.
Фото © ТАСС / Иван Николаев
Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал единственное условие, при котором Киев пойдёт на компромисс с Москвой.
"Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".
По его словам, пока Россия не выполнит данное условие, не может быть даже речи о компромиссе между странами. Также Кравчук заявил, что помимо этого РФ будет обязана "возродить Донбасс".
Напомним, Киев считает Россию оккупантом Донбасса, однако в Москве все подобные обвинения неоднократно опровергали.
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Очередное обострение в Донбассе фиксируется с февраля 2021 года: тогда Украина обстреляла ДНР из крупнокалиберной артиллерии, позже в Горловке был подорван автомобиль комбата Народной милиции Сергея Попова. В начале марта украинский снайпер застрелил сотрудника МВД ДНР во время эвакуации детей. О возможности широкомасштабной войны на востоке страны ранее заявили глава киевской делегации в Трёхсторонней контактной группе Леонид Кравчук, украинский депутат Илья Кива и глава ДНР Денис Пушилин.
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