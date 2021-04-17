Кравчук назвал России условие для компромисса по Донбассу

Глава делегации Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук назвал единственное условие, при котором Киев пойдёт на компромисс с Москвой.

"Россия заявляет, что она готова прекратить оккупацию территорий, агрессию на Украине", — заявил он в эфире телеканала "Украина 24".

По его словам, пока Россия не выполнит данное условие, не может быть даже речи о компромиссе между странами. Также Кравчук заявил, что помимо этого РФ будет обязана "возродить Донбасс".