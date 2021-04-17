"Надеюсь, государственная машина сломает хребет ублюдку": Экс-депутат Носов хочет уголовного наказания для Моргенштерна

Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов считает, что рэпера Моргенштерна, на которого ранее завели административное дело за пропаганду наркотиков, нужно наказать по статье Уголовного кодекса. Об этом экс-парламентарий заявил телеканалу "360".

Носов уверен в том, что рэперу как минимум придётся принудительно возместить нанесённый им ущерб, так как его творчество явно пропагандирует употребление наркотиков. Помимо этого, экс-депутат выразил надежду, что в итоге Моргенштерна привлекут и по статье Уголовного кодекса.

Также Носов полагает, что наказание рэпера станет для других сигналом, что нельзя переходить границы, когда тебя слушают дети.

"Это сюрреализм какой-то. Поэтому это будет яркий такой звоночек. Надеюсь, что государственная машина сомнёт этого ублюдка, переломает ему хребет и [это] послужит примером для всех остальных творителей, что так делать нельзя", — сказал Носов.

Напомним, ранее на Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 ст. 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино — 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.

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