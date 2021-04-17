"Надеюсь, государственная машина сломает хребет ублюдку": Экс-депутат Носов хочет уголовного наказания для Моргенштерна
Бывший парламентарий не сомневается, что рэпера привлекут по статье УК, так как его творчество явно пропагандирует употребление наркотиков.
Фото © Instagram / morgen_shtern
Бывший депутат Госдумы Дмитрий Носов считает, что рэпера Моргенштерна, на которого ранее завели административное дело за пропаганду наркотиков, нужно наказать по статье Уголовного кодекса. Об этом экс-парламентарий заявил телеканалу "360".
Носов уверен в том, что рэперу как минимум придётся принудительно возместить нанесённый им ущерб, так как его творчество явно пропагандирует употребление наркотиков. Помимо этого, экс-депутат выразил надежду, что в итоге Моргенштерна привлекут и по статье Уголовного кодекса.
Также Носов полагает, что наказание рэпера станет для других сигналом, что нельзя переходить границы, когда тебя слушают дети.
"Это сюрреализм какой-то. Поэтому это будет яркий такой звоночек. Надеюсь, что государственная машина сомнёт этого ублюдка, переломает ему хребет и [это] послужит примером для всех остальных творителей, что так делать нельзя", — сказал Носов.
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Напомним, ранее на Моргенштерна завели дело за пропаганду наркотиков. Ему грозит внушительный штраф по ч. 1 ст. 6.13 КоАП за клипы "Розовое вино — 2" и Family. Защищать рэпера будет звёздный адвокат Сергей Жорин.
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