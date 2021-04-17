Адвокат Моргенштерна заявил, что "Альфа-банк" не отказывался от сотрудничества с рэпером

"Альфа-банк" не прекращал своего сотрудничества с рэпером Моргенштерном. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

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"Информация о том, что "Альфа-банк" отказался сотрудничать с моим доверителем, не соответствует действительности", — заявил он в беседе с ТАСС.