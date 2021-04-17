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Адвокат Моргенштерна заявил, что "Альфа-банк" не отказывался от сотрудничества с рэпером

Ранее в пресс-службе кредитной организации сообщили, что назначение артиста на должность директора по работе с молодёжью было лишь рекламным ходом.

17 апреля 2021, 13:52
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/morgen_shtern/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">morgen_shtern</a></p>

Фото © Instagram / morgen_shtern

"Альфа-банк" не прекращал своего сотрудничества с рэпером Моргенштерном. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.

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"Информация о том, что "Альфа-банк" отказался сотрудничать с моим доверителем, не соответствует действительности", — заявил он в беседе с ТАСС.

Напомним, в марте "Альфа-банк" создал под Моргенштерна должность директора по работе с молодёжью. Однако после новости о том, что против рэпера завели административное дело о пропаганде наркотиков, в пресс-службе банка заявили, что назначение Моргенштерна было лишь рекламным ходом.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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