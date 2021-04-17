Адвокат Моргенштерна заявил, что "Альфа-банк" не отказывался от сотрудничества с рэпером
Ранее в пресс-службе кредитной организации сообщили, что назначение артиста на должность директора по работе с молодёжью было лишь рекламным ходом.
Фото © Instagram / morgen_shtern
"Альфа-банк" не прекращал своего сотрудничества с рэпером Моргенштерном. Об этом заявил его адвокат Сергей Жорин.
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"Информация о том, что "Альфа-банк" отказался сотрудничать с моим доверителем, не соответствует действительности", — заявил он в беседе с ТАСС.
Напомним, в марте "Альфа-банк" создал под Моргенштерна должность директора по работе с молодёжью. Однако после новости о том, что против рэпера завели административное дело о пропаганде наркотиков, в пресс-службе банка заявили, что назначение Моргенштерна было лишь рекламным ходом.
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