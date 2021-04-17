Росавиация создала оперштаб по организации вывоза россиян из Турции

Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение ранее принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.