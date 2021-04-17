Росавиация создала оперштаб по организации вывоза россиян из Турции
Авиакомпаниям рекомендуется усилить работу кол-центров, а также при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.
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Росавиация создала оперштаб по организации вывоза граждан РФ из Турции. Как сообщает ведомство, авиакомпании подтвердили планы по возврату пассажиров на родину, согласовали графики рейсов и готовы увеличить их число.
В заседании штаба, которое провёл глава Росавиации Александр Нерадько, приняли участие представители МИД РФ, Минтранса, Минэкономразвития, Ростуризма, Государственной корпорации по организации воздушного движения и авиакомпаний.
"Между авиакомпаниями осуществляется взаимодействие в рамках "манифеста прерванного полёта" (передача авиапассажиров от одной авиакомпании другой). Графики вывозных рейсов будут корректироваться с учётом текущей ситуации", — говорится в сообщении Росавиации.
Авиакомпаниям рекомендуется усилить работу кол-центров, а также при необходимости выделить отдельную телефонную линию для обращений пассажиров.
Как сообщал Лайф, Россия ограничила авиасообщение с Турцией и Танзанией с 15 апреля по 1 июня. Такое решение ранее принял российский оперативный штаб в связи с серьёзным ухудшением эпидемиологической ситуации в этих странах. Так, например, в Турции регистрируют около 60 тысяч новых случаев заражения коронавирусом в сутки. Для сравнения: в РФ, население которой почти в два раза больше, только около восьми тысяч случаев за день.
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