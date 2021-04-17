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В Британии начались похороны принца Филиппа — видео

Как стало известно ранее, его похоронят на территории часовни Святого Георгия в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой.

17 апреля 2021, 14:28
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В Британии прощаются с принцем Филиппом. Видео © Royal.uk

В Виндзорском замке под Лондоном начались похороны принца Филиппа. Трансляции ведётся на сайте Букингемского дворца.

Собравшиеся на похороны члены королевской семьи по настоянию королевы Елизаветы II одеты в обычную гражданскую одежду вместо традиционной военной униформы. Также все присутствующие соблюдают масочный режим.

Церемония началась в 14:27 (16:27 мск). Катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover Defender, подъехал к главному входу замка за телом Филиппа. Затем покойному принцу, служившему в британских ВМС, отдали честь представители различных родов войск. Всего в мероприятии задействовано более 700 военных и четыре оркестра.

Свинцовый гроб, перезахоронение и деньги вместо цветов: особенности прощания с принцем Филиппом

Свинцовый гроб, перезахоронение и деньги вместо цветов: особенности прощания с принцем Филиппом

Также жители Великобритании почтили память умершего минутой молчания после залпа из орудий Королевской конной артиллерии. В общей сложности у Виндзорского замка собралось полторы тысячи человек. Панихиду в часовне Святого Георгия проводят духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер.

Букингемский дворец опубликовал список приглашённых на похороны принца Филиппа

Букингемский дворец опубликовал список приглашённых на похороны принца Филиппа

Как сообщал Лайф, принц Филипп будет похоронен на территории часовни в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Однако это место станет для него лишь временным пристанищем: тело герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти Елизаветы II. Супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.

Напомним, новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце, ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.


Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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