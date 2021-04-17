В Британии начались похороны принца Филиппа — видео
Как стало известно ранее, его похоронят на территории часовни Святого Георгия в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой.
В Британии прощаются с принцем Филиппом. Видео © Royal.uk
В Виндзорском замке под Лондоном начались похороны принца Филиппа. Трансляции ведётся на сайте Букингемского дворца.
Собравшиеся на похороны члены королевской семьи по настоянию королевы Елизаветы II одеты в обычную гражданскую одежду вместо традиционной военной униформы. Также все присутствующие соблюдают масочный режим.
Церемония началась в 14:27 (16:27 мск). Катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover Defender, подъехал к главному входу замка за телом Филиппа. Затем покойному принцу, служившему в британских ВМС, отдали честь представители различных родов войск. Всего в мероприятии задействовано более 700 военных и четыре оркестра.
Также жители Великобритании почтили память умершего минутой молчания после залпа из орудий Королевской конной артиллерии. В общей сложности у Виндзорского замка собралось полторы тысячи человек. Панихиду в часовне Святого Георгия проводят духовный глава англикан архиепископ Кентерберийский Джастин Уэлби и настоятель часовни Дэвид Коннер.
Как сообщал Лайф, принц Филипп будет похоронен на территории часовни в гробу из английского дуба со свинцовой обшивкой. Однако это место станет для него лишь временным пристанищем: тело герцога Эдинбургского перезахоронят после смерти Елизаветы II. Супруги будут покоиться вместе в склепе Мемориальной часовни короля Георга VI.
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Напомним, новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце, ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.
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