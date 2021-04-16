Свинцовый гроб, перезахоронение и деньги вместо цветов: особенности прощания с принцем Филиппом

Смерть монаршей особы — историческое событие целого народа. Лайф выяснял, какие коррективы внесла пандемия в традицию похорон королевской семьи Великобритании.

В программе захоронения Филиппа

Принц ещё при жизни продумывал сценарий собственных похорон. Согласно его воле похороны будут камерным мероприятием — без общественной церемонии и шума, а гроб останется закрыт от лишних взглядов. Пандемия коронавируса удачно вписалась в пожелание усопшего.

Гроб для старейшины королевской семьи был изготовлен ещё 30 лет назад. Это изделие из английского дуба с традиционно свинцовой обшивкой, так как членов королевской семьи принято хоронить в гробах из свинца. Гроб Дианы, например, весил более 250 килограммов. Металлическая обшивка должна снижать влажность и замедлять процесс разложения тела.

Похороны Дианы. Фото © Colin Davey / Getty Images

Согласно традициям, жители королевства прощаются с усопшим. Например, в 2002-м за три дня около 200 тысяч человек посетили Вестминстер, чтобы отдать дань уважения матери Елизаветы II. Но с принцем Филиппом так не получится.

Эксперт Центра британских исследований Института Европы РАН Алексей Бударгин рассказал, что в связи с эпидемическими ограничениями на похоронах будут присутствовать лишь 30 человек (плюс представители духовенства и почётный караул). Все в масках и с соблюдением социальной дистанции. Специалист уточнил, что в число гостей церемонии входят в основном члены семьи Елизаветы II и герцога Эдинбургского, в том числе трое его немецких родственников.

Похороны принца Филиппа, герцога Эдинбургского, состоятся в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке в субботу, 17 апреля 2021 года (15:00 мск). В этот же день в Великобритании завершится национальный траур.

Королевская семья предложила британским подданным взамен возложения цветов сделать пожертвования в благотворительные фонды. Принц Филипп возглавлял и был патроном множества благотворительных организаций, добавил Алексей Бударгин. Ещё одной особенностью станет то, что книга соболезнований в связи с кончиной герцога Эдинбургского открыта в режиме онлайн на сайте королевской семьи.

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— По статусу и формату это будут церемониальные (торжественные) похороны — в отличие от государственных похорон, предусмотренных для монархов. Тем не менее государственные похороны проводились после кончины Уинстона Черчилля в 1965 году; Дианы, принцессы Уэльской (1997); Елизаветы Боуз-Лайон (2002), — уточнил эксперт Центра британских исследований. — Королевской семьёй объявлено, что, несмотря на ограничение присутствия (по воле усопшего и из-за эпидемии коронавируса), похороны будут важнейшим и полноценным по организации мероприятием.

Похороны членов королевской семьи Великобритании — это многовековое продолжение традиций, которое проходит по строгому церемониалу. Каждый шаг печального мероприятия заранее тщательно репетируется.

Рядом с автомобилем, в котором будет находиться тело Филиппа, маршем пройдут морские пехотинцы и военные из других подразделений. Следом за ними по маршруту проследуют члены королевской семьи, включая принцев Чарльза, Уильяма и Гарри.

Кстати, сама вдова участвовать в похоронной процессии не будет. Королеву привезут уже к месту отпевания. Не появится на похоронах и Меган Маркл по причине своей беременности.

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Герцога Эдинбургского похоронят в фамильном склепе возле часовни Святого Георгия в Виндзорском замке. Но это не последнее пристанище принца Филиппа. После смерти Елизаветы II гроб с телом герцога выкопают и перенесут в другую усыпальницу. Так монаршая пара вновь будет вместе в Мемориальной часовне короля Георга VI в садах поместья Фрогмор.

Традиции смерти и кодовые названия похорон членов королевской семьи

Жизнь, тем более смерть членов королевской семьи, всегда окутана тайной и особым вниманием. Чтобы новости о смерти монарших особ не разлетались за секунды до официального объявления, были введены кодовые названия для королевских похорон. Но большинство королевских похоронных планов были озаглавлены так давно, что кодовые имена стали общеизвестными.

Королевские планы, связанные со смертью принца Филиппа, закодированы названием операция "Форт-Бридж". Это связано с мостом Форт, который расположен к западу от центра Эдинбурга и является всемирно признанным символом этого города.

План похорон принцессы Дианы и королевы-матери носил название "Мост Тэй". Смерть Дианы была неожиданной для всего мира. Её королевские похороны прошли по плану, разработанному для прощания с королевой-матерью.

Похороны королевы закодированы как операция "Лондонский мост". Кодовое название похорон принца Уэльского — "Мост Менай".

Веками существует несколько основных традиций, которые соблюдают на похоронах членов британской королевской семьи.

Церемония планируется ещё при жизни самого человека План похорон расписан до фактической смерти членов королевской семьи. Несколько лет назад королевские источники утверждали, что принца Филиппа очень забавляло то, что многие сценаристы его похорон умерли раньше него.

Без спешки Похороны проходят не сразу после смерти, а спустя какое-то время, чтобы подготовиться к церемонии. Организация похорон занимает около десяти дней. В это время в стране объявляется национальный траур.

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Гроб перевозят на лафете Обычно гроб с усопшим перевозят на специальном пушечном лафете с сопровождением оркестра и Королевской гвардии.

Цвет одежды — чёрный Траурный дресс-код обязателен для всех участников церемонии. Королевская семья надевает траур ещё до похорон — сразу после объявления о кончине родственника.

Прощание с ушедшим длится несколько дней Гроб с членом королевской семьи перед похоронами обычно выставляют в холле Вестминстерского дворца на несколько дней. Это нужно, чтобы все желающие успели попрощаться с усопшим и выразить ему своё почтение.

Напомним, принц Филипп не дожил до своего 100-летнего юбилея всего два месяца. В феврале герцог Эдинбургский попал в больницу, позже его выписали. Телеграмму с соболезнованиями королеве направил президент РФ Владимир Путин. Похороны пройдут 17 апреля, а прощание с принцем Филиппом будет транслироваться по телевидению.

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