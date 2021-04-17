В Кузбассе более 1700 сноубордистов и лыжников в купальниках спустились с горы — видео

В Кемеровской области 1700 сноубордистов и лыжников спустились с горы в купальниках. Видео © LIFE

В Кемеровской области состоялся массовый спуск сноубордистов и лыжников в купальниках. Мероприятие прошло в рамках фестиваля GrelkaFest.

В спуске с горы Зелёная на горнолыжном курорте Шерегеш приняли участие 1722 райдера. В связи с коронавирусными ограничениями участники в этом году были исключительно из российских регионов, однако их география растянулась от Крыма до Хабаровска. По словам организаторов, количество участников говорит о том, насколько люди соскучились по подобного рода мероприятиям. Директор фестиваля также заметил, что, несмотря на коронавирус и самоизоляцию, многие сохранили отличную физическую форму.

"Можем с удовольствием заметить, что год карантинов и удалёнок не сказался на физической форме наших участников. Не отразился он и на красоте девушек — они по-прежнему в хорошей спортивной форме и готовы к летнему сезону", — рассказал директор фестиваля GrelkaFest Никита Гирин.

Помимо спуска в купальниках организаторы подготовили для участников множество конкурсов и площадок, а также пригласили известных артистов. В этом году хедлайнерами фестиваля стали группы The Hatters, "Отпетые мошенники" и певец Шура.

Из-за коронавируса в прошлом году фестиваль GrelkaFest был отменён, однако в 2019-м на мероприятии удалось поставить мировой рекорд по единовременному спуску в купальниках. Тогда в нём участвовал 1761 человек, что на 39 человек больше, чем в этом году.

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