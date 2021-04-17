Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Украинца приговорили в США к 10 годам тюрьмы за кибератаки на американские компании

Он и его сообщники взламывали системы американских компаний и получали доступ к данным зарегистрированных у них пользователей.

17 апреля 2021, 14:58

Фото © Pixabay

Суд в Вашингтоне приговорил гражданина Украины Фёдора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак, нанёсших ущерб на сумму более одного миллиарда долларов. Отмечается, что хакер был руководителем группировки под названием FIN7.

"Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учётных записей и причинили убытки американцам и экономике США в размере более чем одного миллиарда долларов", — говорится на сайте Минюста США.

Хакеры слили в Сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Хакеры слили в Сеть данные 1,3 млн пользователей Clubhouse

Согласно данным ведомства, 35-летний Гладырь возглавлял хакерскую группировку, численность которой составляла более 70 человек. Киберпреступники взламывали системы американских компаний и получали доступ к личным данным клиентов. Гладыря задержали в немецком Дрездене в 2018 году, экстрадировали в Соединённые Штаты в 2019 году. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.

А ранее федеральный суд штата Нью-Йорк обязал приговорённого к 12 годам тюрьмы россиянина Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов. Такую сумму осуждённый за киберпреступления должен возместить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Курц: Для Австрии будет честью, если Путин и Байден выберут для встречи Вену

сегодня в 11:29

"Поймали в ресторане": ФСБ показала видео задержания и допроса украинского дипломата Сосонюка

сегодня в 14:47

В Британии начались похороны принца Филиппа — видео

сегодня в 14:28

В Дзержинске неизвестный выстрелил в лицо ребёнку на спортплощадке

сегодня в 14:53

15 забавных провалов на работе, виновникам которых было не до смеха, ведь их сразу уволили

сегодня в 15:00

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1