Украинца приговорили в США к 10 годам тюрьмы за кибератаки на американские компании

Суд в Вашингтоне приговорил гражданина Украины Фёдора Гладыря к десяти годам лишения свободы за серию кибератак, нанёсших ущерб на сумму более одного миллиарда долларов. Отмечается, что хакер был руководителем группировки под названием FIN7.

"Ответчик и его сообщники скомпрометировали миллионы финансовых учётных записей и причинили убытки американцам и экономике США в размере более чем одного миллиарда долларов", — говорится на сайте Минюста США.

Согласно данным ведомства, 35-летний Гладырь возглавлял хакерскую группировку, численность которой составляла более 70 человек. Киберпреступники взламывали системы американских компаний и получали доступ к личным данным клиентов. Гладыря задержали в немецком Дрездене в 2018 году, экстрадировали в Соединённые Штаты в 2019 году. В ходе судебного разбирательства он признал свою вину.

А ранее федеральный суд штата Нью-Йорк обязал приговорённого к 12 годам тюрьмы россиянина Андрея Тюрина выплатить компенсацию в размере 19,9 миллиона долларов. Такую сумму осуждённый за киберпреступления должен возместить физическим и юридическим лицам, пострадавшим от его действий.

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