Правда или вымысел: специалист рассказала о целебных свойствах прополиса и пыльцы
В народе этим продуктам приписывается чуть ли не способность исцелять рак.
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Пыльца и особенно прополис считаются в народной медицине одними из самых наделённых целебными свойствами продуктов. Так ли это на самом деле, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" апитерапевт Валентина Касьяненко.
По её словам, прополис можно считать природным антибиотиком. Его часто используют при обнаружении воспалительных процессов в теле человека, а также он очень полезен людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в особенности при гастритах.
Помимо этого эксперт отметила, что вдыхание насыщенного прополисом воздуха помогает быстро встать на ноги людям с заболеваниями верхних дыхательных путей.
"Это биологически активное вещество очень богато различными белками", — добавила Касьяненко.
Ранее Лайф писал о том, что диетолог признала шашлык средством от стресса. По её мнению, данное блюдо может даже повысить уровень тестостерона и гемоглобина в крови.
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