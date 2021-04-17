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Правда или вымысел: специалист рассказала о целебных свойствах прополиса и пыльцы

В народе этим продуктам приписывается чуть ли не способность исцелять рак.

17 апреля 2021, 18:26
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Пыльца и особенно прополис считаются в народной медицине одними из самых наделённых целебными свойствами продуктов. Так ли это на самом деле, рассказала в беседе с телеканалом "Звезда" апитерапевт Валентина Касьяненко.

По её словам, прополис можно считать природным антибиотиком. Его часто используют при обнаружении воспалительных процессов в теле человека, а также он очень полезен людям, страдающим заболеваниями желудочно-кишечного тракта, в особенности при гастритах.

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Помимо этого эксперт отметила, что вдыхание насыщенного прополисом воздуха помогает быстро встать на ноги людям с заболеваниями верхних дыхательных путей.

"Это биологически активное вещество очень богато различными белками", — добавила Касьяненко.

Ранее Лайф писал о том, что диетолог признала шашлык средством от стресса. По её мнению, данное блюдо может даже повысить уровень тестостерона и гемоглобина в крови.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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