С 15 мая WhatsApp "выключит" ряд пользователей
Приложение не удалится, но им будет почти невозможно пользоваться. И выходов разработчики почти не оставляют.
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Разработчики WhatsApp ограничат использование приложения для тех пользователей, которые не примут новые правила мессенджера. Ограничение начнёт действовать с 15 мая. Об этом сообщается на сайте сервиса.
"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", — отметили в WhatsApp.
Разработчики не оставляют иных выходов для пользователей. Либо принимать правила сервиса, либо можно экспортировать свою историю переписок и удалить приложение.
Ранее Лайф писал о том, что WhatsApp предупредил пользователей об отключении ряда функций.
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