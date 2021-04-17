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С 15 мая WhatsApp "выключит" ряд пользователей

Приложение не удалится, но им будет почти невозможно пользоваться. И выходов разработчики почти не оставляют.

17 апреля 2021, 18:17
<p>Фото © shutterstock</p>

Фото © shutterstock

Разработчики WhatsApp ограничат использование приложения для тех пользователей, которые не примут новые правила мессенджера. Ограничение начнёт действовать с 15 мая. Об этом сообщается на сайте сервиса.

"Чтобы у вас было достаточно времени для ознакомления с изменениями в удобном для вас темпе, мы продлили срок их принятия до 15 мая. Если к этому времени вы их не примете, WhatsApp не удалит ваш аккаунт. Однако функциональность вашего аккаунта WhatsApp будет ограничена до принятия изменений. В течение короткого периода времени вы сможете получать звонки и уведомления, но не сможете читать и отправлять сообщения в приложении", — отметили в WhatsApp.

Разработчики не оставляют иных выходов для пользователей. Либо принимать правила сервиса, либо можно экспортировать свою историю переписок и удалить приложение.

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Ранее Лайф писал о том, что WhatsApp предупредил пользователей об отключении ряда функций.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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