Воробьёв рассказал, как Шойгу и его отец спасли замерзавшего в сугробе человека
По словам главы Подмосковья, может именно тогда кто-то наверху увидел, что эти двое должны быть спасателями.
Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал о знакомстве с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу во время семейного ужина. Это произошло в 1989 году, когда нынешний министр находился в гостях у отца Воробьёва. При этом ни Шойгу, ни Юрий Воробьёв на тот момент спасателями не были.
"Одним зимним вечером пошли провожать Сергея Кужугетовича. И он по дороге увидел мужчину, который замерзал в сугробе, видимо, после праздника какого-то — пьяный. Сергей Кужугетович говорит: "Юр, надо его спасать". Этот случай запомнился. <...> Может именно тогда кто-то наверху увидел, что эти двое должны быть спасателями", — рассказал Воробьёв в интервью телеканалу "Звезда".
По словам главы Подмосковья, позже в 1999 году Шойгу позвал его "работать на государство". После долгих раздумий Воробьёв всё же бросил имевшийся у него тогда бизнес и согласился.
"Тогда мне отец сказал: "Если ты идёшь работать к Сергею [Шойгу], учти, ты должен быть лучшим, иначе тебе не будет места". Эту фразу я очень глубоко запомнил и всегда старался соответствовать", — отметил Воробьёв.
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