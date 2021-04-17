Во время церемонии прощания с принцем Филиппом прозвучала православная молитва

Во время церемонии похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, прозвучала молитва "Со святыми упокой, Христе, души раб твоих", переведённая на английский язык. Она исполняется в православной и восточнокатолической традициях христианства.

Как известно, принц Филипп родился на территории Греции (остров Корфу) и первоначально был крещён по православному обряду. После переезда в Великобританию и перед женитьбой на принцессе Елизавете он перешёл из греческого православия в лоно англиканской церкви. Однако монарх не оставил к нему интереса, неоднократно посещая храмы и интересуясь историей.