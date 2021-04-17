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Регион
Опубликовано 17 апреля 2021, 17:33
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Во время церемонии прощания с принцем Филиппом прозвучала православная молитва

Родившись в Греции, он на протяжении всей жизни интересовался историей Церкви и её деятельностью.

Во время церемонии похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, прозвучала молитва "Со святыми упокой, Христе, души раб твоих", переведённая на английский язык. Она исполняется в православной и восточнокатолической традициях христианства.

Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке
Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

Как известно, принц Филипп родился на территории Греции (остров Корфу) и первоначально был крещён по православному обряду. После переезда в Великобританию и перед женитьбой на принцессе Елизавете он перешёл из греческого православия в лоно англиканской церкви. Однако монарх не оставил к нему интереса, неоднократно посещая храмы и интересуясь историей.

Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.

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Фото © ТАСС / PA / Jonathan Brady

Николай Абрамов
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