Во время церемонии прощания с принцем Филиппом прозвучала православная молитва
Родившись в Греции, он на протяжении всей жизни интересовался историей Церкви и её деятельностью.
Во время церемонии похорон принца Филиппа, супруга королевы Великобритании Елизаветы II, прозвучала молитва "Со святыми упокой, Христе, души раб твоих", переведённая на английский язык. Она исполняется в православной и восточнокатолической традициях христианства.
Как известно, принц Филипп родился на территории Греции (остров Корфу) и первоначально был крещён по православному обряду. После переезда в Великобританию и перед женитьбой на принцессе Елизавете он перешёл из греческого православия в лоно англиканской церкви. Однако монарх не оставил к нему интереса, неоднократно посещая храмы и интересуясь историей.
Напомним, печальная новость о том, что на 100-м году жизни скончался муж Елизаветы II принц Филипп, пришла 9 апреля. В феврале этого года герцог Эдинбургский из-за недомогания попал в больницу, где перенёс процедуру на сердце. Ранее стало известно последнее предсмертное желание принца Филиппа.
Фото © ТАСС / PA / Jonathan Brady