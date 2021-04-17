В Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека

Самолёт Airbus авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Волгограда, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось, что он готовится к аварийной посадке из-за индикации сигнала об открытом грузовом отсеке.