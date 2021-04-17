В Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека
Борт сел в аэропорту Шереметьево в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Самолёт Airbus авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Волгограда, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось, что он готовится к аварийной посадке из-за индикации сигнала об открытом грузовом отсеке.
"Борт сел в штатном режиме", — приводит РИА "Новости" слова представителя экстренных служб столицы.
По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.
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