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В Москве приземлился самолёт из Волгограда после сигнала об открытии грузового отсека

Борт сел в аэропорту Шереметьево в штатном режиме, пострадавших в результате инцидента нет.

17 апреля 2021, 17:06

Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Самолёт Airbus авиакомпании "Аэрофлот", летевший из Волгограда, совершил посадку в московском аэропорту Шереметьево. Ранее сообщалось, что он готовится к аварийной посадке из-за индикации сигнала об открытом грузовом отсеке.

"Борт сел в штатном режиме", — приводит РИА "Новости" слова представителя экстренных служб столицы.

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По его словам, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее в Сочи самолёт сдуло с посадочной полосы. В беседе с Лайфом пилот оценил риски для пассажиров при таком инциденте.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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