Российский теннисист Рублёв обыграл норвежца Рууда и впервые вышел в финал "Мастерса". Видео © Twitter / Tennis TV

Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу в полуфинале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.

Таким образом, Рублёв одержал свою 24-ю победу в сезоне, потерпев всего четыре поражения. Финал "Мастерса" в Монте-Карло станет для него первым в карьере. Предыдущего лучшего результата Рублёв добился две недели назад в Майами, дойдя до полуфинала.

В решающем матче в Монте-Карло 23-летний россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом, который занимает пятую строчку рейтинга ATP. Игра состоится завтра. В случае победы Рублёв выйдет на шестое место рейтинга, в случае поражения — на седьмое.

Ранее в четвертьфинале Рублёв обыграл великого испанца Рафаэля Надаля.

Ранее Лайф рассказывал, что первая ракетка России Даниил Медведев заразился коронавирусом и был вынужден сняться с турнира в Монте-Карло.

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