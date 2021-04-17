Российский теннисист Рублёв обыграл норвежца Рууда и впервые вышел в финал "Мастерса"
В финале, который состоится уже завтра, россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом.
Фото © ТАСС / AP / Jean-Francois Badias
Российский теннисист Рублёв обыграл норвежца Рууда и впервые вышел в финал "Мастерса". Видео © Twitter / Tennis TV
Восьмая ракетка мира Андрей Рублёв одержал победу в полуфинале турнира серии "Мастерс" Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Монте-Карло. Россиянин обыграл норвежца Каспера Рууда со счётом 6:3, 7:5.
Таким образом, Рублёв одержал свою 24-ю победу в сезоне, потерпев всего четыре поражения. Финал "Мастерса" в Монте-Карло станет для него первым в карьере. Предыдущего лучшего результата Рублёв добился две недели назад в Майами, дойдя до полуфинала.
В решающем матче в Монте-Карло 23-летний россиянин встретится с греком Стефаносом Циципасом, который занимает пятую строчку рейтинга ATP. Игра состоится завтра. В случае победы Рублёв выйдет на шестое место рейтинга, в случае поражения — на седьмое.
Ранее в четвертьфинале Рублёв обыграл великого испанца Рафаэля Надаля.
Ранее Лайф рассказывал, что первая ракетка России Даниил Медведев заразился коронавирусом и был вынужден сняться с турнира в Монте-Карло.
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