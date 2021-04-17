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Удар российского дрона-камикадзе "Ланцет" по боевикам в Сирии попал на видео

Обладая гибридным двигателем, он способен продержаться без топлива и подзарядки в течение суток.

17 апреля 2021, 16:19

Фото © "Вести"

Видео боевого применения российского беспилотника "Ланцет-3" показали в эфире телеканала "Россия 24". БПЛА, который называют дроном-камикадзе, изготовила компания Zala Aero Group, входящая в концерн "Калашников".

На кадрах видно, что дрон взлетает в небо с десятью килограммами взрывчатки в зоне сирийской провинции Идлиб. Сопровождает "Ланцет" беспилотник-разведчик, который вычислил автомобиль с командирами боевиков. На следующих кадрах дрон уничтожает цель.

"Сборка ручная. Прямо как самые дорогие часы или автомобили. Если закончилось топливо или вдруг какие-то внештатные ситуации с двигателем внутреннего сгорания, то электричества достаточно, чтобы вернуться из самой дальней точки и совершенно спокойно совершить посадку", — рассказал про БПЛА главный конструктор Zala Aero Group Александр Захаров.

По его словам, у нового беспилотного разведчика присутствует гибридный двигатель, а размах его крыльев составляет около пяти метров. Он может летать без топлива и подзарядки в течение суток.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе, Россия применила в Сирии несколько десятков беспилотников "Ланцет".

"С помощью этих дронов по террористам уже нанесено несколько десятков высокоточных ударов. Продемонстрирована высокая эффективность нового комплекса", — отметил источник.

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Напомним, ранее сообщалось, что в России идёт разработка ударного дрона "Сириус". Первые испытания начнутся в 2022 году.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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