Погоня продолжается: "Локомотив" и "Динамо" одержали важные победы в РПЛ

Московские "Локомотив" и "Динамо" одержали важнейшие победы в матчах 26-го тура Российской премьер-лиги.

Железнодорожники на своём поле были сильнее "Ростова" — 4:1. Обескуражить гостей красно-зелёным удалось в первые минуты матча: Камано открыл счёт на 4-й минуте после ошибки Песьякова, а несколькими мгновениями позже Рифат Жемалетдинов удвоил преимущество своей команды. Жёлто-синие сумели быстро собраться и завладеть инициативой, что привело к голу Хаджикадунича.

Вот это ошибка от Песьякова. Сергей не рассчитал прием мяча, а Камано подловил вратаря 🤯 pic.twitter.com/K823mKAqmb — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

Однако во втором тайме против "Ростова" сыграло удаление Армина Гиговича, который заработал две жёлтые карточки. После этого "Локомотив" смог дожать соперника, а Крыховяк и Эдер установили окончательный счёт.

"Динамо" же без особых проблем разобралось с "Ротором" в Волгограде. Хотя после первого тайма болельщикам бело-голубых было о чём понервничать, ведь команды ушли на перерыв при счёте 0:0. Статус-кво москвичи подтвердили во второй половине, отправив три мяча в ворота Чондрича. Отличились Фомин, Ордец и Н'Жи.

Благодаря этой победе "Локомотив" вышел на второе место в турнирной таблице, обогнав "Спартак", который завтра встретится с "Уфой". "Динамо" же, набрав 46 баллов, поднялось на четвёртое место и продержится там до матча ЦСКА с "Сочи".

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