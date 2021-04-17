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В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень

В данный момент аварийный участок во избежание новых жертв ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

17 апреля 2021, 15:48

Фото © LIFE

В Питере на голову двухлетнему ребёнку упала часть отколовшегося фасада здания. Видео © LIFE

17 апреля в Санкт-Петербурге кусок отколовшегося фасада дома № 167 на Московском проспекте упал на голову двухлетнему ребёнку. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного происшествия.

Фото © LIFE

Фото © LIFE

Ребёнок потерял сознание, после чего был госпитализирован на прибывшей машине скорой помощи. Сейчас он в реанимации.

В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

В центре Петербурга отвалившаяся от дома лепнина чуть не проломила голову прохожему — видео

На кадрах с места происшествия видно, что после попадания осколка здания в голову ребёнка тот потерял много крови. В данный момент аварийный участок во избежание новых жертв ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Барнауле рухнувшее в лифте зеркало чудом не придавило маленькую девочку.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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