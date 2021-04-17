В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень
В данный момент аварийный участок во избежание новых жертв ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
Фото © LIFE
В Питере на голову двухлетнему ребёнку упала часть отколовшегося фасада здания. Видео © LIFE
17 апреля в Санкт-Петербурге кусок отколовшегося фасада дома № 167 на Московском проспекте упал на голову двухлетнему ребёнку. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного происшествия.
Фото © LIFE
Ребёнок потерял сознание, после чего был госпитализирован на прибывшей машине скорой помощи. Сейчас он в реанимации.
На кадрах с места происшествия видно, что после попадания осколка здания в голову ребёнка тот потерял много крови. В данный момент аварийный участок во избежание новых жертв ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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