В Петербурге на голову двухлетнему ребёнку рухнул отвалившийся от фасада камень

В Питере на голову двухлетнему ребёнку упала часть отколовшегося фасада здания. Видео © LIFE

17 апреля в Санкт-Петербурге кусок отколовшегося фасада дома № 167 на Московском проспекте упал на голову двухлетнему ребёнку. В распоряжении Лайфа оказалось видео с места страшного происшествия.

Фото © LIFE

Ребёнок потерял сознание, после чего был госпитализирован на прибывшей машине скорой помощи. Сейчас он в реанимации.

На кадрах с места происшествия видно, что после попадания осколка здания в голову ребёнка тот потерял много крови. В данный момент аварийный участок во избежание новых жертв ограждён, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

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