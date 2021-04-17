Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве

Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. По данным ФСБ, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Также выяснилось, что консул интересовался вопросом приобретения баз данных россиян, включающих в себя информацию о прописках, автомобилях и уголовных делах. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. В МИД РФ сообщили, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.