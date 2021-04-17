Украина объявила о высылке старшего дипломата российского посольства в Киеве
Он должен покинуть территорию страны в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
Фото © ТАСС / Геодакян Артём
Украина высылает старшего дипломата Посольства России в Киеве. Такая информация была опубликована на официальном сайте украинского МИД.
"Старший дипломат Посольства РФ в Киеве должен покинуть Украину в течение 72 часов начиная с 19 апреля", — отмечается в заявлении.
Напомним, ранее в Санкт-Петербурге задержали украинского консула Александра Сосонюка. По данным ФСБ, дипломат получал закрытую информацию из баз данных российских правоохранительных органов. Также выяснилось, что консул интересовался вопросом приобретения баз данных россиян, включающих в себя информацию о прописках, автомобилях и уголовных делах. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. В МИД РФ сообщили, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
Напомним, Александра Сосонюка задержали накануне в Санкт-Петербурге. Позже его отпустили, поскольку консула защищает дипломатический иммунитет. В МИД РФ сообщили, что Сосонюк должен покинуть территорию России в течение трёх суток начиная с 19 апреля.
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