Bloomberg: США готовы ужесточить санкции против долговых обязательств России

Власти США планируют ужесточить санкции в отношении России, запретив американским компаниям приобретать российские облигации не только на первичном рынке, но и на вторичном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к администрации Джо Байдена.

Отмечается, что это лишь одна из возможных мер ужесточения антироссийских рестрикций. По данным собеседника агентства, Белый дом пойдёт на это в том случае, если Россия "продолжит предпринимать попытки хакерского вмешательства в политику США".

Напомним, два дня назад Белый дом обнародовал новый пакет санкций в отношении России. Они затрагивают шесть технологических компаний, а также 32 физических лица и организации. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов. Согласно ещё одному пункту рестрикций, Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

Авторы