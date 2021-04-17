Bloomberg: США готовы ужесточить санкции против долговых обязательств России
Ранее МИД РФ опубликовал список ответных мер на новый пакет американских рестрикций, предложив ряду дипломатов покинуть страну.
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Власти США планируют ужесточить санкции в отношении России, запретив американским компаниям приобретать российские облигации не только на первичном рынке, но и на вторичном. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источник, близкий к администрации Джо Байдена.
Отмечается, что это лишь одна из возможных мер ужесточения антироссийских рестрикций. По данным собеседника агентства, Белый дом пойдёт на это в том случае, если Россия "продолжит предпринимать попытки хакерского вмешательства в политику США".
Напомним, два дня назад Белый дом обнародовал новый пакет санкций в отношении России. Они затрагивают шесть технологических компаний, а также 32 физических лица и организации. Кроме того, США объявили о высылке десяти российских дипломатов. Согласно ещё одному пункту рестрикций, Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
На следующий день МИД РФ опубликовал список ответных мер, предложив десяти американским дипломатам покинуть страну, а также рекомендовав послу Джону Салливану уехать в Вашингтон для консультаций. Кроме того, восьми высокопоставленным деятелям США бессрочно будет закрыт въезд в Россию, а россиянам запретят работать в американском генконсульстве и посольстве. В Госдепартаменте США ответные действия РФ назвали эскалацией.
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