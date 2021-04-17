Принца Филиппа похоронили в часовне Святого Георгия в Виндзорском замке

В Британии похоронили принца Филиппа. Видео © Royal.uk

В Великобритании прошла церемония похорон супруга королевы Великобритании Елизаветы Второй принца Филиппа.

Монарх похоронен в часовне Святого Георгия Виндзорского замка, резиденции под Лондоном. Но своё последнее и окончательное пристанище его останки найдут после кончины его вдовы. Их перенесут в тот предел, где уже покоятся родители королевы — король Георг VI и королева Елизавета, её младшая сестра принцесса Маргарет, и где впоследствии будет похоронена сама Елизавета Вторая.

Кстати, герцог Эдинбургский не хотел "шумихи" вокруг своих похорон, и пандемия коронавируса позволила в полной мере осуществить это желание. На отпевании присутствовали, в соответствии с антиковидными правилами, лишь 30 ближайших родственников покойного.

Напомним, ранее Лайф показывал видео с начала церемонии. Катафалк, сделанный на основе джипа Land Rover Defender, подъехал к главному входу замка за телом Филиппа. Затем покойному принцу, служившему в британских ВМС, отдали честь представители различных родов войск. Всего в мероприятии задействовано более 700 военных и четыре оркестра.

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