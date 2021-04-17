"Адаптация полгода": Российский космонавт рассказал, как будут привыкать к Земле вернувшиеся с МКС коллеги

Сегодня с Международной космической станции вернулись российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Они провели на орбите Земли полгода и теперь столько же будут восстанавливать организм, который отвык от земной гравитации. Об этом рассказал лётчик-космонавт Михаил Корниенко.

"Полгода летал — полгода адаптация. Срок адаптации равен сроку полёта. Это время можно разделить на этапы. Острый — это первые 7–10 дней, когда после посадки совсем плохо", — поделился он в беседе с телеканалом "360".

По словам Корниенко, за столь длительный период работа организма серьёзно нарушается, и в первую очередь это сказывается на суставах, на которые в космосе не оказывается никакой нагрузки. В связи с этим космонавты сперва делают упражнения на орбите, а по возвращении записываются на массаж, в бассейн и даже посещают оздоровительные санатории.

"Сложнее всего привыкнуть к гравитации. Обратно привыкнуть к Земле сложнее всего", — добавил Корниенко.

Напомним, спускаемая капсула с космонавтами приземлилась сегодня в степной местности примерно в 147 километрах юго-восточнее города Жезказган в Казахстане.

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