В Калининграде недовольные условиями труда таксисты "Яндекса" устроили забастовку. Видео © Telegram / "Калининград №1"

В Калининграде таксисты "Яндекса", недовольные условиями труда и оплаты, устроили забастовку в центре города. Об этом сообщает телеграм-канал "Калининград №1".

Отмечается, что десятки водителей собрались на Центральной площади у Дома Советов.

При этом издание "Подъём" сообщает, что в Москве также прошли забастовки таксистов. Жители столицы с самого утра жаловались на повышенный спрос и непривычно высокие цены.

"20 минут был поиск машины. Оказалось, что это водители "Яндекс.Такси" бастуют — так сказал приехавший в итоге водитель. Заказать можно только детский тариф. Они хотят, чтобы минимальный заказ был больше 90 рублей, а не так, как сейчас", — рассказал один из москвичей.

В свою очередь в "Яндексе" Лайфу рассказали, что поездки выполняются в обычном режиме, а на линию в субботу вышло на 2500 больше водителей, чем неделей ранее.

"Такси в эти выходные пользуется повышенным спросом. В хорошую погоду люди едут гулять в парки, в центр города, выбираются отдыхать на летних верандах баров и ресторанов", — заявили в компании.

Ранее Лайф писал о забастовке водителей службы доставки сети магазинов "Петрович", которые были недовольны низкой оплатой их труда. Эта ситуация выглядит странной, учитывая, что сами владельцы "Петровича" зарабатывают миллиарды, а дистанционная торговля стройматериалами в 2020 году сделала их ещё богаче.

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