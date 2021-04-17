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"Связана с США": Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его семью

Белорусский лидер пообещал страшную резню, если кто-нибудь прикоснётся к его детям. Также он удивился, почему Вашингтон так себя ведёт.

17 апреля 2021, 17:21

Кадр видео © "Пул Первого"

Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его семью. Видео © Telegram / "Пул Первого"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на него и его детей планировала покушение группа, связанная со спецслужбами США. Об этом глава республики сказал в эфире белорусского телевидения.

"В планах захват ребёнка, одного, второго, посадим в погреб. Кстати, в Гомельской области погреб подготовили. Мы задержали группу, они нам показали, как они всё это планировали", — сказал Лукашенко.

По словам белорусского лидера, была обнаружена работа иностранных спецслужб, скорее всего ЦРУ и ФБР США. Они, утверждает Лукашенко, планировали покушение на него и его детей. Политик добавил, что Минск предупредил об этом Москву и других союзников.

"Не дай бог они прикоснутся к моим детям, это будет страшная резня", — предупредил Лукашенко и удивился, почему США так себя ведут. Ведь дать приказ устранить президента другой страны может только высшее политическое руководство.

По словам белорусского лидера, к подготовке покушения на него причастен и бывший пресс-секретарь Александр Федута, о задержании которого Лайф писал ранее.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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