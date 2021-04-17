ФСБ сообщила о задержании в Москве двух человек, планировавших переворот в Белоруссии 9 мая

Федеральная служба безопасности России задержала в Москве двух человек, которые планировали в Белоруссии военный переворот и устранение президента Александра Лукашенко.

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ отметили, что речь идёт об имеющем двойное гражданство США и Республики Беларусь Юрии Зянковиче и гражданине Республики Беларусь Александре Федуте. Они действовали "по отработанному сценарию "цветных революций" с привлечением местных и украинских националистов, отметили в ФСБ.

Отмечается, что Зянкович прибыл в Москву после консультаций в США и Польше для встречи с представителями Вооружённых сил Белоруссии. Он планировал убедить Вооружённые силы Белоруссии участвовать в перевороте.

"После документирования указанной встречи заговорщики были задержаны российскими органами безопасности и переданы белорусским партнёрам", — говорится в сообщении.

В ФСБ добавили, что переворот планировался 9 мая.

Напомним, ранее Лукашенко заявил о задержании группы, планировавшей покушение на его семью. Белорусский лидер отметил, что она связана с США, и пообещал страшную резню, если кто-нибудь прикоснётся к его детям.

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