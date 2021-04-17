Первая победа Гончаренко откладывается: "Зенит" вырвал ничью в Краснодаре, отыгравшись с 0:2

Футбольный клуб "Краснодар" в родных стенах не смог удержать победу в матче с "Зенитом", сыграв вничью 2:2. По ходу матча команда Виктора Гончаренко, который проводил первую игру на новой для себя родной арене, вела 2:0, но взять три балла не удалось.

К очному противостоянию команды неожиданно подошли с разными турнирными задачами и амбициями: "Краснодар" закрепился в середине таблицы и уже мало на что претендует, а "Зенит" ведёт серьёзную борьбу за чемпионство. "Быки" в последних играх показывали далеко не самый содержательный и яркий футбол, но матч с петербуржцами — дело особенное.

И южане сразу бросились в бой. Не успели команды освоиться на поле, как Алексей Ионов открыл счёт и вывел "Краснодар" вперёд. Гости из Северной столицы сразу бросились спасать исход матча, однако пробить Сафонова долгое время не удавалось.

Во втором тайме "Краснодар" продолжал играть ярко, но в то же время очень аккуратно. Итогом стал шедевральный гол всё того же Ионова, который оформил дубль в ворота своей родной команды.

Шикарная передача Газинского и космическое хладнокровие Ионова. Второй гол «Краснодара» – украшение тура 😍 pic.twitter.com/u4kg7dJQbE — Матч ТВ (@MatchTV) April 17, 2021

Но удержать результат у южан не получилось во многом благодаря смелости Сергея Семака, который за один раз выпустил на поле четверых новых игроков. Сначала неразбериха между Кайо и Сафоновым привела к голу Азмуна. К Сердару тут же выбежали довольные фанаты сине-бело-голубых, которых он тут же призвал вернуться на свои места. Немногим позже Андрей Мостовой заставил во второй раз ликовать гостевую трибуну, великолепно отработав на грани офсайда. В итоге — 2:2, очередной триллер между "Краснодаром" и "Зенитом".

Петербуржцы остаются на вершине таблицы, имея шесть очков отрыва от "Локомотива", а "Краснодар" продолжает оставаться необычайно низко — на 11-м месте, имея равное количество очков с грозненским "Ахматом".

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