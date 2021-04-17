СМИ рассказали о "третьем пути" Байдена в отношениях с Россией

Президент Соединённых Штатов Джо Байден, с одной стороны, ужесточает санкции против России, а с другой — стремится к диалогу с ней. С определённой вероятностью можно предположить, что у него есть некий третий путь для выстраивания отношений с РФ. К такому выводу пришёл колумнист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман.

В своей статье он обращает внимание на то, что в начале недели американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры на нейтральной территории. А уже в конце недели Штаты ввели новые санкции против России и сразу выслали десятерых дипломатов.

"С санкциями Джо Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника Дональда Трампа, но не от себя самого и своего предложения поговорить. Таким образом Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией", — пишет Туман.

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