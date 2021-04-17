СМИ рассказали о "третьем пути" Байдена в отношениях с Россией
Журналист немецкого издания указал на разницу между нынешним главой Белого дома и его предшественником Дональдом Трампом.
Фото © Zuma / ТАСС
Президент Соединённых Штатов Джо Байден, с одной стороны, ужесточает санкции против России, а с другой — стремится к диалогу с ней. С определённой вероятностью можно предположить, что у него есть некий третий путь для выстраивания отношений с РФ. К такому выводу пришёл колумнист немецкой газеты Die Zeit Михаэль Туман.
В своей статье он обращает внимание на то, что в начале недели американский лидер позвонил президенту России Владимиру Путину с предложением провести переговоры на нейтральной территории. А уже в конце недели Штаты ввели новые санкции против России и сразу выслали десятерых дипломатов.
"С санкциями Джо Байден демонстрирует явный отказ от своего предшественника Дональда Трампа, но не от себя самого и своего предложения поговорить. Таким образом Байден указывает возможный третий путь в отношениях с Россией", — пишет Туман.
Напомним, ранее президент США предложил российскому лидеру провести встречу на территории третьей страны. Об этом информировал Белый дом по итогам телефонного разговора Путина и Байдена, в ходе которого стороны обсудили ситуацию на Украине и вопросы контроля над вооружениями. Президент США подтвердил приверженность стабильным и предсказуемым отношениям с Россией, но вместе с тем заявил, что Штаты будут действовать в защиту своих национальных интересов. Позднее Байден назвал возможные сроки и место встречи с Путиным. По словам лидера США, его российский коллега согласился с мнением о необходимости личной встречи для обсуждения отношений двух стран.
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