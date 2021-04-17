Чешская полиция объявила в розыск обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Петрова и Боширова

Полиция Чехии объявила в розыск двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова. Об этом сообщает полиция страны.

"Полиция Чешской Республики, Национальный центр по борьбе с организованной преступностью службы уголовной полиции и службы расследований просят оказать помощь в поиске двух лиц, находившихся по меньшей мере с 11.10.2014 по 12.10.2014 [на территории Чехии]", — говорится в сообщении.

Утверждается, что эти лица имели удостоверения личности, показывая российские паспорта на имена Александра Петрова и Руслана Боширова.

Напомним, Петров и Боширов стали широко известны после того, как Великобритания обвинила их в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери. После заявлений Лондона россияне опровергли свою причастность к инциденту и заявили, что ездили в Лондон как туристы. Также они потребовали извинений у настоящих отравителей Скрипалей.

Ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш утверждает, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов в деревне Врбетица в 2014 году.

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